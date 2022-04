Pomohla k tomu vlastně náhoda a dobré srdce jedné místní podnikatelky. „Dlouho jsem k sobě do salonu hledala druhou manikérku, protože mám hodně práce, nějak to ale stále nevycházelo. Pak mi paní, která mi stříhá psa, vyprávěla o Rymmě. A najednou mi zavolala, že je tu a mohla by nastoupit,“ vzpomíná Dagmar Měšťáková, která v Kutné Hoře provozuje manikérský salon.

Z manikúry nakonec byla pedikúra a Rymma se pustila do práce. „Doma jsem nechala všechno, i svého manžela maséra. Jsem strašně vděčná, že můžu pracovat a dělat to, co opravdu umím,“ říká sympatická Ukrajinka.

Majitelka salonu jí kompletně vybavila místnost pro pedikúru včetně křesla a dalších nezbytných potřeb. „Najednou jsou z nás kolegyně, já jsem mohla rozšířit své služby pro klientky a ještě pomoci. Od první chvíle, co válka na Ukrajině začala, jsem si říkala, jak to udělat. Pak do sebe věci tak nějak přirozeně zapadly,“ popisuje Dagmar Měšťáková s tím, že ohlasy na práci Rymmy jsou zatím jen pozitivní.

Vyřešit se nakonec podařilo i jazykovou bariéru při objednávání klientek, které se jinak běžně objednávají telefonicky nebo přes messenger. Rymma má svůj vlastní online objednávkový formulář, který se jí v telefonu ukáže v Ukrajinštině, a tak má přehled, na kdy a jakou službu jsou klientky objednané. „Funguje to skvěle. Navíc Rymma začala v době, kdy nastává sezona žabek a pantoflí, takže se jí diář plní. A to je dobře, protože přijde na jiné myšlenky,“ uzavřela Dagmar Měšťáková.