„Chceme být dobrým sousedem a podpořit ty skupiny a jednotlivce, kteří se snaží region zvelebovat. Že to myslíme vážně, potvrdil minulý ročník X-Day, který jsme dotáhli do úspěšného konce přes těžkosti způsobené pandemií. Zveme proto opět všechny, kteří hledají pro své úsilí podporu a prostředky, aby neváhali a zaregistrovali se,“ sdělil manažer PR a komunikace Foxconnu v České republice Pavel Kožený.

V předchozích třech ročnících se do soutěže přihlásilo dohromady více než 200 projektů a společnost rozdělila skupinám i jednotlivcům přes milion korun.

První krok musí zájemci provést do pátku 15. října. Je jím registrace ZDE . V další fázi pak musí projít dvoukolovým sítem soutěže.

Společnost Foxconn opět finančně podpoří projekty na Kutnohorsku a Pardubicku. Rozdělí mezi ně 460 tisíc korun. Do programu Foxconn X-Day se mohou hlásit se svými návrhy jednotlivci i skupiny. Jediným kritériem, které musejí charitativní, sportovní, komunitní či jakékoli jiné projekty splnit, je jejich přínos pro region.

