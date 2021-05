Kromě respirátorů se budou zákazníci muset prokázat platným negativním testem na covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci v posledních nanejvýš 90 dnech. Povolené bude i provedení samotestu v provozovně. Tak zní alespoň směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR. Jak to ale bude vypadat v praxi, na to jsme se zeptali přímo živnostníků ze sféry služeb péče o tělo.

„Já mám povětšinou klientelu mezi dříve narozenými a ti jsou většinou očkovaní. Když se objednávají mladší klienti, rovnou říkají, kdy probíhá testování u nich v práci a já jim podle toho přizpůsobím termín a oni negativní výsledek testu přinesou ofocený s sebou,“ prozradila Michaela Flachsová ze kutnohorského Studia Michaela, kde klientům nabízí služby v oblasti manikúry a pedikúry.

Nával klientů po tak dlouhé pauze prý nemá. Z části proto, že živnost provozuje jen na částečný úvazek, ale také kvůli tomu, že někteří klienti s návštěvou salonu prozatím vyčkávají.

To v PediMedi centru v Čáslavi mají diář plný až do července. A to i přesto, že centrum, kam zákazníci chodí za pedikúrou a manikúrou, nebylo jako jedno z mála zavřené ani v době přísných vládních restrikcí.

„Mé centrum je vedené jako Služby, obor pedikúra, manikúra, a zároveň jako Specializovaná ambulantní péče, tedy jako zdravotnické zařízení. V době restrikcí jsem měla otevřeno jako téměř jediná v celé republice. Jsem všeobecná a zároveň podiatrická sestra, věnuji se ošetření nohou diabetiků, kardiaků, hemofiliků, pacientů s mykotickými nebo zarůstajícími nehty, ale také onkologických klientů a těhotných žen,“ vysvětlila Monika Štefcová, majitelka akreditovaného školícího střediska a centra péče o nohy, která je zároveň členkou poradního orgánu za obor pedikúra v Asociaci kosmetických a kadeřnických oborů Ke zdravotním podiatrickým úkonům v péči o nohy se nyní přidá i klasické pedikérské beauty ošetření, tedy včetně lakování a wellness.

„Klienti, kteří přijdou na zdravotní ošetření, se negativním testem prokazovat nemusí, ti ostatní ano. Myslím si o tom své, dodržovat tato zvláštní nařízení ale musím. Po klientech ale budu kromě negativního testu chtít i vyplnění čestného prohlášení, protože nemám šanci si nikde ověřit, zda jejich potvrzení o negativním testu je pravé, nebo vyrobené například ve photoshopu. Vláda doposud žádný mustr nebo vzor nevydala," doplnila Monika Štefcová.

Také v kadeřnictví Liana v Kutné Hoře se diář majitelce na příští dny už pomalu plní. Sama majitelka ale přiznává, že řadu zákazníků mohou nastavené podmínky od návštěvy ještě odradit. „Je to deset minut, co mi jedna zákaznice na úterý zrušila objednávku, že nemůže přijet. Možná ji spíš odradily stávající podmínky. Osobně je považuji za šikanování zákazníků. Mám stálou klientelu, takže diář plný je, ale uvidíme, kolik z nich to ještě vzdá,“ prozradila Liana Uhlíková.

Sama se bude testovat v odběrovém místě dvakrát týdně. „Každá klientka nebo klient, kteří ke mně přijdou, mi budou muset dát kopii negativního testu nebo certifikátu očkování, k tomu sdělit jméno a ročník. Já si to budu muset evidovat, kdyby přišla kontrola,“ popsala kadeřnice. Ta svým zákazníkům umožní i samotestování v provozovně. „Tak, aby to pro ně bylo co nejsnazší. Bez testu si ale nikoho vzít nedovolím,“ dodala kadeřnice.