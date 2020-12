Po měsíc a půl dlouhé koronavirové pauze mohou kadeřníci a kadeřnice ve čtvrtek 3. prosince znovu otevřít. Pozadu nezůstanou ani kosmetické salony. Oba typy služeb nemívají o zákazníky před Vánoci nouze ani za normálních okolností. Nyní to podle majitelů některých salonů bude doslova masakr. Na své zákazníky se ale těší.

Kadeřnická profese v čase zpřísněných hygienických opatření z důvodu koronavirové pandemie. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

„Jsme připravení. Pár volných termínů do Vánoc ještě máme. V práci ale budeme i do osmi hodin do večera,“ prozradila Lucie Venhodová z kutnohorského salonu Kadeřnictví a kosmetika Venhodová. Zákaznice prý kvůli objednávkám volaly už minulý týden, kdy to vypadalo, že se služby budou moci otevřít už v pondělí 30. listopadu.