Některé salony totiž mají všechny termíny již zamluvené třeba na tři týdny dopředu. A to i v situaci, že kadeřnice a kadeřníci budou chodit do práce o sobotách a o nedělích.

Zajímavý poznatek z terénu má Libuše Katolická, která provozuje Vlastové studio Sebastian v Kutné Hoře. „Muži jsou netrpělivější a nervózní než ženy, jsou vytrvalejší, prosí, jestli by nešel najít nějaký termín dříve,“ odpověděla, zda volají častěji kvůli termínu ženy, nebo muži.

„Zákaznice zavolá, popovídáme si a nějaký termín najdeme, vezmou to. Ale mám spoustu klientů, kteří jsou zvyklí chodit každý měsíc,“ řekla. Pokud ale nějaký z nich termín včas nezarezervoval, nějaký čas se ke kadeřnici nedostane. „Poslední dny nedělám pouze nic jiného, než píšu objednávky. V podstatě tři neděle po otevření jsou plné,“ řekla Libuše Katolická.

V Kadeřnictví Eva a Gino v Kutné Hoře mají zkušenost takovou, že je naobjednáno třeba už na měsíc dopředu. „Neustále drnčí telefon. Zatím je objednáno na čtyři týdny, nejvíce se hlásí ženy hlavně kvůli barvám, to je krize,“ řekla Eva Kamenská. Některé klientky podle jejích slov volaly s žádostí o pomoc, jak se obarvit doma. „Některé to udělaly a potom mi posílaly výsledek. Někde to nedopadlo úplně dobře,“ řekla.

Gino Silvaggi stříhá hlavně muže. „Denně řeším dvacet zpráv, že by chtěli objednat na toho 25. Ještě ale neobjednávám, nechávám tomu čas,“ řekl k současným opatřením. Podle něj ale by práce bylo určitě na měsíc dopředu. „Vždy jsme pracovali o víkendech, určitě pojedeme minimálně tři týdny v kuse,“ podotkl.

Lidé také hodně volají Denise Hirkové. „Lidé hodně volají, píšou SMS. Mám plno, objednat se bude možné koncem května, začátkem června. Klienti se hodně objednávají dopředu,“ řekla. Více klientů jsou ženy, ale hodně mají zájem o kadeřnické služby i muži.

Stejně tak situaci hodnotí Martina Lustigová. „Jakmile vyšlo najevo datum otevření, tak začali zákazníci volat,“ vysvětlila. Objednáno má zatím jen na týden dopředu. „Objednávám lidi dopředu opatrně,“ uvedla. Častěji ale volají ženy kvůli barvení.

Situace je takřka stejná i v sousedním Kolíně. „Od dne, co se to vyhlásilo, neustále volají lidé,“ odpověděla na otázku, zda její klienti vyhlížejí pondělí 25. května jako spásný den. „První týden máme skoro celý zaplněný. Lidem to hodně chybělo,“ uvedla. Někteří – častěji klientky – se snažili podle jejích slov řešit výpadek kadeřnických služeb po svém a barvit se tak doma. „Byl ale problém, co mají použít, tak volali o radu. Hodně žen mi říkalo, že je třeba manželé obarvili doma,“ vyprávěla se smíchem.