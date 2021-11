Hned v prvním podniku, pizzerii Vyžlovka v Čáslavi, proběhla kontrola naprosto bez problémů. Ještě před objednáním kávy personál velmi mile požádal, o doklad o bezinfekčnosti. Kontrola Tečky s certifikátem o očkování zabrala zhruba deset vteřin.

Spolumajitel restaurace Tomáš Houžvička, který provozuje síť pizzerií Vyžlovka kromě Čáslavi také v Kutné Hoře, Kolíně a Vyžlovce, připravil svůj personál i na možnost, že někteří zákazníci mohou být při kontrole nepříjemní.

„Samozřejmě tento typ kontrol není pro nás úplně příjemný, nejsme žádní kontroloři, ale nařízení respektujeme a bereme to tak, že je to v našem zájmu. Na každém provozu jsme mělis personálem poradu, jak mají o doklad o bezinfekčnosti požádat. Jsem přesvědčen, že většina hostů bude očkovaná a žádný problém tak nebude,“ popsal Tomáš Houžvička s tím, že pokud by přeci jen některý z hostů doklad o bezinfekčnosti neměl, budou ho muset slušně požádat, aby restauraci opustil.

„Covid je pro restaurace těžká doba. My jsme ho zatím zvládli, ze 70 zaměstnanců jsme nemuseli propustit ani jednoho,“ dodal spolumajitel pizzerií.

Také v restauraci hotelu Grand byla situace podobná. O doklad o bezinfekčnosti ještě před objednáním mile požádal sám spolumajitel podniku Martin Slanina. „Bereme to tak, jak to je a doufáme, že naši zákazníci budou uvědomělí. Jsem přesvědčen, že k nám chodí ten typ klientely, kdy žádné potíže nebudou a hosté potřebné doklady mít budou,“ uvedl Martin Slanina. Pokud by přesto některý z hostů žádný takový doklad neměl, obsluha by mu nabídla jídlo s sebou.

Také v Kozlovně Bílá růže v Čáslavi proběhlo vše bez problémů. Servírka se při objednávání hostů ptala, jestli jsou očkovaní nebo mají doklad o provedeném negativním testu. Hosté byli vesměs očkovaní a s otázkou servírky počítali.