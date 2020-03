Koronavirus dopadá i na zemědělce

Problémy s vrtkavým počasím a nízké ranní teploty nejsou zdaleka to jediné, co přidělává v současé době zemědělcům vrásky na čele. Pandemie koronaviru a s tím související vládní opatření zkomplikovala všechny jarní práce. Ale nejenom to. K výraznému zpřísnění ochrany před nákazou došlo zejména i v provozech živočišné výroby. Případné zavedení karantény by byl obrovský problém, zvířata by totiž neměl kdo krmit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Jitka Dolanská