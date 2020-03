„Současná ekonomická situace se nás stoprocentně dotýká. Snažíme se hledat alternativy, jak zmírnit ty drtivé dopady. Jako malý pivovar nejsme v situaci jak ty větší, které vyrábějí europiva do větších obchodů. Lidé tak mohou aktuálně koupit pivo buď u nás v Malešově, nebo zajišťujeme rozvozy po Kutné Hoře a okolí. V pet lahvích nebo pětilitrových soudcích,“ popsal majitel Přátelského pivovaru Malešov Ondřej Slačálek.

Podle něj se snaží rozvoz ve spolupráci s dalšími menšími pivovary rozšířit i do Prahy. Výroba piva tady ale i tak prakticky ustala. „Nevaříme, protože máme uvařeno a plné tanky. Před zavedením opatření jsme vařili třikrát až čtyřikrát týdně,“ popsal Slačálek. Přežít současná opatření jsou prý schopní přibližně měsíc.

Pomoc živnostníkům ze strany vlády je prý spíše v rovině teorie, ale fakticky v podstatě neexistuje. „Odkládám platby faktur, platím, co je opravdu nezbytné. Je to pro nás likvidační, ale to pro spoustu oblastí. Ekonomika je kolo, když do něj zasadíte klín, přestane se točit,“ dodal Slačálek.

Pozitivně vnímá jen to, že malešovský pivovar není závislý na zahraničním cestovním ruchu a po skončení restriktivních opatření bude mít šanci se rychleji vzpamatovat. Věří totiž, že lidé se budou snažit produkty lokálních výrobců podporovat.

Právě lahvové pivo a pivo v plechovkách je produkt, který nyní zachraňuje situaci v Měšťanském pivovaru Kutná Hora. Jak moc současná nařízení ekonomicky ovlivní chod pivovaru, ale jeho obchodní ředitel Richard Moravec predikovat nechce. Vše prý bude záležet na tom, jak dlouho budou omezení v zemi trvat.

„Dotýká se nás to samozřejmě hodně Odbyt sudového piva se kvůli zavřeným restauracím prakticky zastavil. Na druhou stranu se zvýšil prodej lahvového piva a piva v plechovkách. Před zavedením vládních opatření jela výroba sudového a lahvového piva v poměru padesát na padesát,“ popsal aktuální situaci v Měšťanském pivovaru Kutná Hora Richard Moravec.

Zavřít musela také zdejší pivovarská prodejna, protože není klasickou prodejnou potravin. Nadále tam ale funguje výdejní místo pro obchodní partnery, kteří si mohou pivo objednat telefonicky nebo emailem. Pivovar má také vlastní síť prodejen Pramen a Enapo.

Ačkoliv dodávky pro restaurace v současné době stojí, už teď vedení pivovaru přemýšlí, jak jejich majitele po skončení vládních nařízení podpořit. „Sudy, které hospodští nenarazili, od nich odebereme zpátky,“ uzavřel Moravec.

O mnoho lépe na tom není ani další pivovar na Kutnohorsku. Se současnou situací bojuje také Pivovar Kácov. „Jsme před sezonou, takže vaříme, ale neprodáváme. Prodej poklesl o 99 procent,“ uvedl ředitel pivovaru David Hořejší s tím, že situace je o to složitější, oč byla pro pivovar náročnější zima.

„Jsme regionální malý pivovar, který je závislý hlavně na letní sezoně a kempech podél Sázavy. Spousta hospod přešla na omezený režim, kdy v říjnu zavřou a otvírají až v dubnu,“ vysvětlil Hořejší. Situace je pro majitele kácovského pivovaru o to horší, že zavřít musel i své další zdroje obživy – hotel a restauraci. „Pomoc ze strany vlády je nulová. Mám 55 zaměstnanců, není to jednoduché,“ dodal.

Ani Zámecký pivovar Zbraslavice neprožívá lehké časy. „Jestli byl měsíc leden slabý, tak teď je to ještě horší. Ale nehroutíme se, navařeno máme. Pivo nabízíme zákazníkům v PET lahvích, po dohodě rozvážíme i do Kutné Hory. S výrobou se zpozdí jen náš letní speciál,“ uvedl manažer zbraslavického pivovaru Jan Máca. O možnostech dodávek budou informovat prostřednictvím facebooku.