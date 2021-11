Firma Beneš pekárna s.r.o. totiž fakticky neexistuje už rok, je v insolvenci. Ve výrobně ve Štefánikově ulici ji nahradily Pekárenské podniky s.r.o.

S Beneš pekárnou je v Kutné Hoře spojován především bývalý jednatel Martin Lebeda, v jehož rodě se pekárenský um dědil přes generace. Se současným stavem ale nemá příliš společného. „Jsem majitelem nemovitosti bývalé Beneš pekárny ve Štefánikově ulici - té budovy a strojů a to pronajímám to Pekárenským podnikům s.r.o, které tam provozují pekárenskou výrobu,“ uvedl Martin Lebeda.

Hostem online rozhovoru byl Martin Lebeda z Benešovy pekárny

Současná situace se ho ale přesto dotýká. „Je mi to samozřejmě líto, za mě se nikdy nestalo, že by zaměstnanci nedostali zaplaceno. Nejsem ale bohužel schopný ovlivnit krach nebo přístup současné firmy. Dotýká se mě to i osobně, protože v té pekárně pracovali lidi už za mé babičky a nesla jméno mého dědy,“ popsal Lebeda s tím, že jemu samotnému firma dlužila na nájmu.

Pekárenské podniky s.r.o. podle jejího jednatele Jiřího Kostrona pracují na obnovení výroby. „Výroba je v tuto chvíli pozastavena. Na stole máme smlouvy s velkými odběrateli, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl.