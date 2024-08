Luboš Hájek dnes 06:46

/FOTO/ Téměř 700 tisíc korun poslali štědří dárci od čtvrtka 18. července na transparentní účet na podporu Adama Rowe a jeho rodiny. Všichni se dostali do složité situace poté, co kutnohorskému florbalistovi a novopečenému tátovi vstoupila do života vážná nemoc. S pomocí kolegovi přispěchala také společnost Foxconn.