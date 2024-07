Dagmar Měšťáková (40) se narodila v České Lípě, kde také absolvovala základní školu. Po základní škole nastoupila na Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Novém Boru, kde se věnovala výtvarnému zpracování skla. Vždy ji bavila estetika a zajímala se o umění. Po střední škole následovalo stěhování do Kutné Hory a několik pracovních pozic, než se rozhodla otevřít svůj vlastní salon.

Nyní jste úspěšného podnikatelkou a na Kutnohorsku snad není žena, která by alespoň jednou nebyla u „Dáši na nehtech“. Když jste se ale před lety stěhovala do Kutné Hory, plány byly docela jiné…

To ano, vdala jsem, založila rodinu a věnovala se jí. Pracovala jsem v různých oborech, například jako obchodní zástupce pro Pepsi a později jako medicínský reprezentant pro generická léčiva. Jenže po osmi letech přišel rozvod a já jsem se musela rozmyslet, co dál, jak se svým životem naložím. Nechtěla jsem být jen věčně nespokojenou ženou brblající na osud. V roce 2016 jsem se proto rozhodla zkusit něco, co bylo mým koníčkem už od maturity – nehtovou modeláž. Opustit stabilní zaměstnání a vrhnout se do podnikání jako matka samoživitelka bylo velmi riskantní, ale věřila jsem, že dokážu vytvořit něco úspěšného.

To asi nebylo vůbec snadné. Jaká je vaše rada pro ženy, které prožívají podobnou životní situaci jako kdysi vy?

Chtěla bych ženám v podobné situaci vzkázat, že nejsou samy a že rozpad vztahu může být začátkem něčeho nového a lepšího. Jako matka samoživitelka vím, jak těžké může být najít sílu a odvahu k velkým změnám, ale věřím, že pokud máte vášeň a odhodlání, můžete dosáhnout úspěchu. Nic není prohrané, vždy je šance začít znovu a vytvořit si lepší budoucnost. Ale lehké to vždy nebylo, to přiznávám.

Ve svém oboru patříte ke špičce, klientky se k vám objednávají měsíce dopředu. Na co jste ve své kariéře nejvíce pyšná?

Jsem velmi hrdá na to, že jsem dokázala vybudovat úspěšný salon od nuly. Začínala jsem sama a bez kontaktů, ale díky tvrdé práci a neustálému vzdělávání jsem získala spokojené klientky a mohla jsem rozšířit svůj salon o další dvě kolegyně. Dostaly se ke mně shodou náhod, když vypukla válka na Ukrajině. Obě pracovaly ve vyhlášených salonech, ale najednou nemohly. Řekla jsem si, že to s nimi zkusím, a vyplatilo se.

Takže jste vlastně pomohla dalším ženám v nelehké situaci. Hrál v tom roli pocit nějaké ženské sounáležitosti?

Možná ano. Nechtěla jsem vytvořit jen obyčejný salon. Chtěla jsem vytvořit místo, kam ženy přichází relaxovat, kde se cítí dobře. Děláme manikúru, pedikúru, ale není to jen o tom. Chci, aby si u mě ženy odpočinuly, načerpaly sílu, cítily se krásné.

S různými salony se zvláště v menších městech doslova roztrhl pytel. Kutná Hora není výjimkou. Kvalita poskytovaných služeb ale není vždy taková, jak by si asi ženy představovaly. Zrovna nedávno jsem četla příběh, ve kterém žena popisuje, jak ji v nejmenovaném salonu úplně zničily nehty a že nehty může „dělat“ vlastně kde kdo. Přitom jde o naše zdraví.

Přesně. Velmi mě mrzí, když slyším o špatných zkušenostech klientek s nehtařkami, které poskytují nekvalitní práci, jejímž výsledkem jsou často zničené nehty. Nejednou jsme museli řešit nejen estetické, ale i zdravotní komplikace. Léčba takových nehtů je pak běh na dlouhou trať. Pro mě je důležité poskytovat nejen kvalitní služby, ale v oboru se neustále i vzdělávat. To považuji za naprostou nezbytnost. Práce s nehty na rukou i nohou není a nemůže být jen o jednom krátkém kurzu! Nejde jen o estetiku, ale i zdraví klientek. To si málokdo uvědomuje. Než si žena někam zajde na manikúru či pedikúru, měla by velmi dobře zvážit, jaký salon si vybere.

Jaké máte plány do budoucna?

Chtěla bych dál rozšiřovat své služby a možná otevřít nový salon. Hlavně však chci nadále poskytovat kvalitní péči a přinášet klientkám radost. Profesionální přístup a zkušenosti jsou klíčové, a věřím, že kvalita služeb se vždy projeví na spokojenosti klientek.