Obsluha do obchodu a bistra (kombinovaná pozice - administrace na směnu) M/Ž V Kutné Hoře otevíráme novou pozici - hledáme třetího člena do směny. Tato pozice zastupuje jak provoz obchodu s Lego stavebnicemi, tak i bistro. Je ideální pro někoho, kdo hledá různorodost v práci a rád by kombinoval různé role. Během směny budete zajišťovat chod obchodu s Lego stavebnicemi a muzea, ale také připravovat kávu či vybrané pokrmy v bistru. Koho hledáme: Příjemně vystupujícího a komunikativního jedince. Zájem a chuť pracovat s lidmi, nebát se s nimi aktivně mluvit. Pořádek a dodržování hygienických standardů brát jako samozřejmost. Cit pro detail. Člověka se kterým když se na něčem dohodneme tak to bude platit (platí i pro nás jako zaměstnavatele). Co můžeme nabídnout: Práci v příjemném a rodinném prostředí. Pracuješ pouze 15 dní v měsíci - krátký/dlouhý týden. Mzda od 24 tisíc + provize (čím víc se prodá, tím je větší provize). Lego v hodnotě 5 tisíc korun + slevy na Lego. Příspěvek na dopravu 2 tisíce. 1 sick day. Nástup možný ihned. Zaměstnanecké výhody: sleva na Lego, odměny z prodaného zboží, rozvojové aktivity, firemní akce, sickday, příspěvek na dopravu. V případě zájmu pište nebo volejte na uvedené kontakty. 24 000 Kč

Detail nabízené práce