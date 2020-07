Doslova jako rozbuška zapůsobila mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje po pátečním zasedání krizového štábu v Kutné Hoře. Město i celý region se rázem dostal do hledáčku kamer a na hlavní stránky zpravodajství. Efekt to mělo jediný: turisté začali rušit zarezervovaná místa v restauracích a ubytování naplánované na tyto dny přesouvat na jiný termín.

Místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová. | Foto: Youtube

Podnikatelé ve službách se tak logicky cítí ohrožení. A přiznávají: to, co nám nezlomilo vaz v průběhu celorepublikové karantény, nám pomyslný poslední hřebíček do rakve může zatlouci právě dnes. Podle vedení kutnohorské radnice prý úplně zbytečně.