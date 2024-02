Čtvrteční protest zemědělců na Kutnohorsku. Víme, kdy a kudy traktory pojedou

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Až devadesát traktorů by se mělo ve čtvrtek 22. února ráno vydat na protestní jízdu z Kutné Hory do Kolína a Svatého Mikuláše. Bude to společná forma nesouhlasu zemědělců z Kutnohorska i Kolínska s problematickou a komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie a zároveň součást mezinárodního protestu u hraničních přechodů, k čemuž vyzvala Agrární komora České republiky.

Protesty zemědělců v Praze | Video: Deník/Radek Cihla