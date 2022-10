Příkladem může být čtyřčlenná rodina Martina Poslušného. Ta užívá novostavbu ve Švermově teprve čtvrtým rokem, nyní však museli manželé s dvěma dětmi najít rychlé řešení, jak přejít z elektrického vytápění na alternativní zdroj tepla. Aktuálně mají v domě zimu a netopí. Čekají na to, až zprovozní krbová kamna na dřevo.

„Elektřina, kterou vytápíme celý dům i teplou vodu, je nyní na zálohách čtyřikrát dražší. Dosud jsme platili 1,80 za kWh, nyní je to okolo 7 korun za kWh. Začínali jsme na ceně do 30 tisíc korun za rok, aktuálně to vychází na 150 tisíc korun ročně. Nezbylo nám, než si koupit krbová kamna, jinak bychom se nedoplatili,“ popsal situaci majitel domu.

Slánský zimní stadion už je v provozu, nyní čeká modernizaci hotelová část

Přestože si rodina narychlo pořídila krbová kamna, vyhráno zdaleka nemá a zatopí v nich nejdříve koncem října. V komíně se totiž objevil problém. „Ke krbovým kamnům jsme zákazníkovi s kolegou nainstalovali kouřovod a připojení na komín, který ale nevyhovuje, protože je krátký. Musíme udělat nástavec, abych mu mohl jako revizní technik následně vydat revizní zprávu. Takže se k zákazníkovi vrátíme za dva týdny,“ sdělil kominík Karel Staněk z Cvrčovic.

Kominíci mají napilno

Dřívější návštěva v domě Martina Poslušného není možná. Všichni kominíci mají už od září totiž velmi mnoho zakázek. V souvislosti s energetickou krizí a obav z nedostatku plynu totiž krbová kamna a třeba také sporáky na dřevo začali lidé kupovat ve velké míře a mnozí chtějí zprovoznit i roky nepoužívané komíny. „Když celou jejich délku prohlédneme kamerou, mnohdy jsou staré komíny ve velmi špatném stavu. Takové je potřeba vyfrézovat, vyvložkovat a komín i zvenku nově vyzdít,“ popsal Staněk.

Ještě horší než komínová tělesa v nevyhovujícím stavu, jsou pak podle něj řemeslníci, kteří neodvedou dobrou práci. „Jsou tací, po kterých musíme zakázku bohužel i předělávat," konstatoval.

Dalším velkým problémem je i skutečnost, že v mnoha domech jsou zazděné trámy a latě u komína. „To je úskalí, souboj se dřevem blízko topidla, aby vše odpovídalo bezpečnostním požadavkům,“ vysvětlil.

Ceny stouply

Čekací lhůty u kominíků na Kladensku jsou někdy i v řádu měsíců. Kdo si nezajistil revizi, případně opravu komína mimo topnou sezónu, nemusí se tedy v dohledné době kominíka dočkat vůbec. Potvrdil to i kominík Jan Brynda, který podle svých slov v těchto dnech ze střechy prakticky vůbec nesleze - a podobně jsou na tom i jeho další kolegové z oboru. Oslovení kominíci se shodují, že ceny kontroly komína stouply o 100 korun a přijdou tak na 500 až 1500 korun v závislosti na regionu a typu spotřebiče. Ceny revize komína jsou dražší přibližně o 200 korun a vyjdou na 1500 až 3000 korun.

Základem je kvalitní palivo

Přestože je topení pevnými palivy veřejností považováno spíše za neekologické, odborníci říkají, že toto tvrzení rozhodně platit nemusí. „Možná za to můžou špatné zkušenosti s čoudily, která nesprávně spalují. Je proto třeba spalovat s co největší účinností," upozornil Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů České republiky. „Systém vytápění musí být správně naladěn od přívodu vzduchu k topidlu až po ústí komína, a na prostor, který chceme vytápět,“ dodal.

Podívejte se: Slaný má nové psí hřiště, stálo půl milionu korun

Základem ekologického topení je podle něj dobře připravené a vyschlé palivo. I to ale může být problém, protože zásoby starého dřeva lidem docházejí a nezřídka jsou nuceni topit čerstvým letošním dřevem, které ale obsahuje hodně vody a pak v kamnech kouří.

Pokud spotřebitel dodrží doporučený postup, stačí například v těžkých akumulačních kamnech podle Libora Soukupa topit jednou až dvakrát za den. Je třeba ale dosáhnout vysokých spalovacích teplot (800 až 1000 stupňů Celsia). „Při správném provozu moderních kamen se z komína kromě několika málo minut těsně po zatopení viditelně nekouří," doplnil Soukup.