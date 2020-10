Výjimkou nejsou ani podniky v Kutné Hoře. Své o tom ví i majitel restaurace Hruškovna. „Popravdě se vůbec divím, že tolik hospod přežilo už restrikce spojené s první vlnou. Co je nejhorší? Nejistota, co bude zítra a strach, který se podařilo vyvolat u lidí,“ popsal Michal Hruška a pokračoval: „Mediální masáž je obrovská. Lidé sedí zavření doma a čtyřiadvacet hodin denně se na ně hrnou katastrofické zprávy. Takže i ti, co dříve strachu a hysterii nepodléhali, se bojí a raději nikam nejdou.“

Z pohledu majitele restaurace je podle něj nejhorší nejistota, s jakými dalšími opatřeními vláda přijde a kdy. „Všechny plánované akce jsou zrušené, nemá cenu do nich investovat čas a peníze, když vám je pak ze dne na den zruší. Lidé kvůli rezervaci míst na rozlučky či večírky nevolají. Nejsou a nebudou. Vánoční firemní večírky proběhnou maximálně někde v kanceláři s pár chlebíčky. Lidé se do hospod nepohrnou,“ uzavřel Hruška s tím, že situace podle něj potrvá do jara.

Jenže tenhle časový horizont může pro některé podniky znamenat jediné: konec na scéně. Na ní nyní končí vyhlášená Kavárna na Kozím plácku, opěvovaná kupříkladu i na Gastromapě Lukáš Hejlíka. Majitelé se ji nyní rozhodli prodat, věří ale, že se najde nový pokračovatel, který kavárnu na Dačického náměstí zachová. "Současná situace spíše uspíšila to, co jsme už nějakou dobu plánovali, krize nám omezila příjmy v jiném oboru, ve kterém současně podnikáme. Kavárna krizi přežila docela dobře, horší už to bylo a je s ubytováním. Dříve se stávalo jen výjimečně, že by ho hosté rušili jen pár dní předem, teď je to běžné," popsal majitel Kavárny na Kozím plácku Libor Vesecký.

Ostatní podniky jsou s predikcí svého osudu zatím opatrné. Klíčové podle nich bude jaro příštího roku a to, jak přežijí zimu, respektive měsíce leden a únor, které v gastronomii tradičně patří k těm nejslabší. „Léto zafungovalo poměrně dobře, vrátili jsme se zhruba na sedmdesát až osmdesát procent tržeb. Teď nastal znovu propad, lidé se bojí chodit do restaurací, ale hlavně cestovat. To naši návštěvnost samozřejmě ovlivňuje,“ uvedla Edita Ciklerová z Resturace Dačický.

I podle ní situace potrvá až do jara. „A pak se uvidí. Oproti jiným podnikům máme tu výhodu, že jsme především obědová restaurace, pokud lidé chodí na večeře, tak většinou v sedm nebo v osm hodin, takže se nás „večerka“ ve 22 hodin až zase tolik nedotýká,“ vysvětlila.

To se ale rozhodně nedá říct o dalším kutnohorském podniku. Podle Jiřího Vavřičky z Cocktail baru Barborská je večerka ve 22 hodin pro bary naprostým nesmyslem. „Cocktail bar začíná žít teprve od 21 hodin a je dost těžké vysvětlovat zákazníkům, že musí dopít a jít domů. Cely život jsem byl učený, že se zákazník nevyhazuje a teď mám suplovat stát a vyhazovat lidi. Největší tržba v baru je od nějakých 21 hodin do 01 hodiny, kdy je nejvíce zákazníků. Možná by bylo lepší to zavřít úplně, protože tohle není cesta,“ zdůraznil Vavřička.