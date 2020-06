/FOTOGALERIE/ Zajímavou akci připravila společnost Vinné sklepy Kutná Hora v sobotu 6. června pro milovníky vína. Kromě komentované prohlídky sklepů v klášteře sv. Voršily se mohli podílet na otevírání kvevri a na následném lisování rmutu.

Zajímavou akci připravily Vinné sklepy Kutná Hora v sobotu 6. června pro milovníky vína. | Foto: Richard Karban

Kvevri jsou hliněné nádoby podobné amforám. Používají se na výrobu vína takzvanou kachetinskou metodou pocházející z Gruzie. Zpracované hrozny se i s třapinami uloží do těchto hliněných nádob, které jsou zakopané v zemi. Tím je zaručena stabilní teplota. Víno kvasí a zraje 3 až 6 měsíců, ale může to byt i několik let.