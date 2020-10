Nesmysl. Tak komentují majitelé fitness center rozhodnutí vlády, kterým jsou od čtvrteční půlnoci uzavřena veškerá vnitřní sportoviště - bazény, posilovny a fitness centra. „Ve zdravém těle zdravý duch. Tak to prostě je. Pohyb a cvičení je základem zdraví. Zavřít fitness centra je naprostý nesmysl,“ řekl majitel Fitness Potírny Čáslav Luboš Lhota.

Fitness. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivan Němeček

„Chápu, že je problém, že je víc nakažených a víc lidí potřebuje hospitalizaci. Na to se ale vláda měla připravit, ví to od března a teď dělá, že je překvapená. Proč se ale zavírají místa, kde si lidé naopak svoji imunitu posilují? Nikdo nepřijde cvičit, když má teploty, bolí ho svaly nebo klouby. To sportovci nedělají, už z loajality vůči ostatním. To asi někomu vůbec nedochází,“ doplnil. Vadí mu i to, že se stávající opatření dozvěděl bez přípravy prakticky z hodiny na hodinu.