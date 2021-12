„Docela nám teď zákazníci firemní a předvánoční akce ruší. Někteří i k vůli tomu, že nejsou očkovaní,“ sdělil personál kutnohorské restaurace U Kata. Podobně je tomu také v restauraci Přítoky. Zde nemají aktuálně v kalendáři žádný večírek či akce. Ačkoliv termíny zabrané byly, lidé rezervace zrušili.

Stejnou zkušenost mají iv čáslavské restauraci Kozlovna Bílá růže. „Vánoční večírky se bohužel zrušily prakticky všechny a to nejen kvůli omezené otevírací době do 22 hodin, ale také proto, že mnoho zákazníku není očkovaných,“ uvedl restauratér Pavel Halama, který provozuje Bílou růži provozuje. Podle něj se šíří mnoho informací, kvůli kterým mají někteří obavu služby jako takové navštěvovat.

Kontroly návštěvníků jsou v našem zájmu, míní majitelé podniků

On však argumentuje tím, že podle dat z minulé vlny je prokázaný přenos v restauracích, kde se vaří, oproti školám, továrnám či nákupním centrum na mizivém procentu. „Služby se obecně staly nástrojem tlaku na občany, aby měli větší ochotu se jít naočkovat,“ podělil se o svůj pohled na současnou situaci muž, který provozuje síť restaurací.

Momentálně prý pracujís polovinou klientely a propad tržeb je tak zdrcující. „Stále věříme, že když stát vydá omezující nařízení, je si vědom i toho, že je potřeba nějaké kompenzace, aby se ve službách mohli zachránit jejich zaměstnanci,“ doplnil Halama, který problém vidí i v tom, že náhrady jsou podle jeho vyjádření vypláceny velmi pozdě.

„Zhruba po šesti měsících, náklady a mzdy však musí každý živnostník uhradit včas. Vždy jsem byl optimista, chci tedy věřit, že vše nějak zvládneme. Bez pomoci našich zákazníků by to však nešlo. Velmi Vám děkujeme za podporu. Z celého srdce přeji všem požehnané a klidné svátky, i přes to vše co se kolem nás děje,“ doplnil.