Na Kutnohorsku funguje několik stanice technické kontroly, žádná z nich však termín prohlídky vozu neobjednává. Možnost objednání nabízí pouze STK Unikom Kutná Hora prostřednictvím on-line rezervačního systému. V něm už ale nyní nejsou žádné dostupné termíny ani na listopad, ani prosinec.

Také STK Abera v Čáslavi objednávky nepřijímá. Pokud si technickou kontrolu přesto chce majitel vozu nechat udělat právě tady, zbývá jediné : dorazit brzy ráno a čekat. Podobně je tomu také v Uhlířských Janovicích v Autoservisu H+J. „Neobjednáváme, ale s autem můžete přijet kterýkoliv všední den, nejlépe hned v 7 ráno. Jak dlouho ale budete čekat, odhadnout nedokážeme,“ sdělila pracovnice na dispečinku. Podle ní standardní technická kontrola jednoho vozu trvá přibližně třicet minut.

Dostat se na STK tedy nyní není nic snadného. Může se stát, že někteří řidiči dostanou do situace, že jim STK propadne. Ačkoliv je policistům za současné situace doporučeno, aby při kontrolách přihlédli k závažnosti přestupku a podle toho jej řešili, neměli by na to podle Jiřího Loudy, dopravního inženýra Policie ČR v Kutné Hoře, řidiči spoléhat.

„Policisté samozřejmě i tyto přestupky mohou řešit domluvou, ale vždy záleží na konkrétní situaci. Rozdíl je technická propadlá několik dní a auto, které je v pořádku, a technická propadlá třeba půl roku a auto, které není v dobrém stavu,“ řekl Louda.

Podle něj je situace nyní jiná než v první vlně pandemie, kdy se technické propadlé mezi 1. únorem a 31. srpnem automaticky prodloužily o sedm měsíců. „Takové nařízení teď vydané není,“ zdůraznil.

Kdo by chtěl situaci zachránit tím, že si dojede na technickou kontrolu na sousední Kolínsko, příliš si nepomůže. Neobjednávají ani v STK Sendražice, Velim či ČSAD Polkost v Kostelci nad Černými lesy.

„Permanentně nestíháme bez ohledu na covid, teď máme navíc kvůli pandemii zkrácenou provozní dobu,“ uvedla černokostelecká operátorka a poznamenala, že navzdory nouzovému stavu přijíždí stále více lidí. Denně kolem padesáti, i když ne všichni míří na STK a emise, někoho čeká jen evidenční kontrola.

Pokud zákazník dorazí už před šestou hodinou, šance dostat se brzy na řadu je velká. Po osmé nebo deváté už má před sebou většinou tři až čtyři hodiny čekání. Před polednem už je zpravidla odkázán na následující den. „Nabíráme tak do jedenácti. Lidé někdy přijedou v půl páté odpoledne a diví se, že už je nevezmeme,“ poznamenala operátorka.

Pokud se lidé chtějí na technickou kontrolu dopředu objednat, šance tu je. Ale musí vyrazit poměrně daleko: na Nymbursko do Lysé nad Labem nebo Chlumce nad Cidlinou. „Objednávky přijímáme pouze na pátky. Tento už je beznadějně plný, další se už také začíná dost plnit,“ potvrdila zaměstnankyně lyské STK Marcela Hlaváčová.

Vozidla na STK objednávají také v ProAuto Louda v Chlumci nad Cidlinou. Volné termíny se najdou i do konce tohoto týdne.