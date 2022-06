Majitelé je přestěhovali tam, kde je větší kupní síla – do nového centra Tesco, které otevřelo loni na podzim. Právě jemu a podobným nákupním střediskům malé obchody v centru města nemají šanci konkurovat.

„Nebytové prostory města jsou úplně zaplněné. Mohli bychom ještě snížit nájem, když to ale uděláme, ostatní majitelé domů nás budou kritizovat, že jim kazíme ceny pronájmu,“ řekl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

V Kutné Hoře vzniknou dvě nové mateřské školy. Shodli se zastupitelé města

Za kolik se nyní pohybuje nájem v městských nebytových prostorech v centru, ale radnice neodpověděla. Prý se vždy konkrétní objekt soutěží a ceny se tak mění.

V soukromých objektech se ceny pohybují okolo 235 korun za metr čtvereční. Pronajmutí obchodu měsíčně bez energií taky vyjde na zhruba 15 tisíc. „My ale nemůžeme jít s cenami níže, veškeré výdaje spojené s údržbou a opravou domu si platíme sami,“ řekl jeden z majitelů domu žijící v centru.

Více cedulí na místě

Právě citovaný majitel domu v centru upozornil i na další fenomén – nevzhledné poutače a výlohy. „Snažím se hlídat, komu obchůdek v domě pronajmu, ale naprosto chápu majitele nemovitostí, kteří prostory pronajmou a neřeší, že provozovatel má ošklivou výlohu nebo že jde už o několikátý salon na nehty na malém prostoru. Nájem zaplatí a majitel má na nezbytné opravy, to je jednoduchá matematika,“ řekl.

V podloubí u Palackého náměstí lze před jedním z obchodů narazit na zboží vyházené na zemi. O kousek výš zase na restauraci, která má před svým podnikem dohromady devět cedulí.

„Dvě cedule slouží jako reklama na jídlo, jedna pak na zahrádku, kterou máme uvnitř, aby to lidé věděli. Ostatní podniky ve městě mají předzahrádky. Pak poutáme také na dětský koutek uvnitř a army shop,“ vysvětlil majitel.

OBRAZEM: Skluzavka i kavárna. Park pod Vlašským dvorem láká na příjemné osvěžení

Zástupci města tvrdí, že jsou na regulaci vzhledu výloh a poutačů krátcí. „Takzvaný vizuální smog je něco v čem jsem jako město velmi omezení. Jsou to soukromé objekty a my je nijak omezovat nemůžeme. Přesto jeden nástroj máme. Nejde ale o cestu represe, nýbrž podpory. Podnikatelé mohou získat až deset tisíc korun na úpravu a výzdobu reklamních poutačů podniků,“ reagoval místostarosta.

Jenže podle místního podnikatele by město mělo s takovou nabídkou přijít za podnikateli samo. „Mělo by podnikatele podpořit. Centrum vymírá, lidé už sem vůbec nechodí, jen turisté. Já musím k sobě do podniku lidi nějak nalákat,“ vysvětlil.

Vyhlášky v praxi

Starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) ale přiznal, že jsou města, která podobné situace s nevzhlednými reklamními poutači a výlohami řeší vyhláškou. „A pak ji natvrdo vymáhají,“ řekl Viktora.

Příkladem je třeba Znojmo. Tamní zastupitelé schválili nové pokyny ohledně reklamy na začátku roku 2013. Uherské Hradiště vydalo nařízení o regulaci venkovní reklamy v roce 2015. Ve stejném roce začalo na vzhledu města v souvislosti s reklamou pracovat také Brno. Došlo i k odstraňování takzvaných horizontů ze sloupů veřejného osvětlení a odstraňování ilegální inzerce.

I v Praze a některých městských částech existuje manuál, který je závazný pro provozovny v městských nebytových prostorech. Pro ostatní slouží jako vodítko. Zároveň magistrát vypisuje granty až 200 tisíc korun na úpravu výloh a vývěsních štítů. Do podoby reklamy a venkovního vzhledu provozoven pak mají v některých případech co říct stavební úřad a památkáři.