Od biolihu k dezinfekci. Ethanol Energy se zapojila do boje proti koronaviru

Až do poloviny března byla vrdská společnost Ethanol Energy prakticky pouze výrobcem biolihu, tedy biosložky pro přimíchávání do motorových benzínů s výrobní kapacitou 200 tisíc litrů denně. Jenže situace v zemi se prakticky ze dne na den změnila a v důsledku šíření nemoci Covid-19 došlo k vykoupení veškerých dostupných zásob lihových dezinfekčních prostředků. Příslušná ministerstva umožnit vstup do výroby této důležité látky dalším výrobcům. Jedním z nich je právě Ethanol Energy ve Vrdech.

Jan Ptáček – ředitel SPŠCH Pardubice - 1. zleva, Martin Kubů – generální ředitel Ethanol Enerhy - 2. zleva, Martin Netolický – Hejtman Pardubického kraje - 2. zprava a Radovan Smítka – obchodní ředitel Ethanol Energy. | Foto: Archiv firmy