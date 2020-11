„Pořád existuje dost firem, kterým současná situace tolik neublížila, a my se je chceme pokusit pobídnout k tomu, aby podpořily ekonomiku tím, že budou nakupovat vánoční dárky pro své zaměstnance či obchodní partnery prokazatelně z domácí produkce. Často se nakupuje marketingové zboží z katalogů, jehož původ je z asijských velkoobchodů, ale právě potraviny a pivo jsou jasně produktem českých hlav a rukou,“ myslí si Ondřej Slačálek z Přátelského pivovaru Malešov.

A protože už večírky letos asi neproběhnou, byli by v pivovaru rádi, kdyby si zaměstnanci či obchodní partneři jejich klientů alespoň doma pochutnali na řemeslném pivu v lahvích či odnoskách ozdobených logem či etiketou dárců. „Pomalu nám už chodí objednávky na dárkové sady či jednotlivé lahve z naší produkce, které jsme při včasné objednávce schopni ozdobit na míru připravenou etiketou,“ popsal neotřelý nápad Slačálek.

Stojí za ním spolumajitel pivovaru a autor veškeré vizuální podoby pivovaru Honza Prokop. „On se snaží se vždy vyjít klientům vstříc a potěšit je originálním nápadem a kompozicí etiket tak, aby etikety nebyly jen prostou kopií firemního loga, ale malým uměleckým dílem," řekl Slačálek k nápadu.

A co nebojácným pivovarníkům dělá největší radost v této nelehké době? „V současné době nám radost dělají naši štamgasti, kteří neúnavně přicházejí pro lahve, džbánky či sudy a vozí si naše pivo domů. Těší nás i některé hospody, které to ještě nevzdaly a k jídlům vydávaným přes okénko přidávají i lahve našeho piva. No a pak již zmínění firemní klienti, kteří nás podporují tím, že u nás nechávají vyrobit svá dárková piva,“ uzavírají optimisticky.

Kdo je Ondřej Slačálek



Ondřej Slačálek se před 20 lety vydal na cestu, na jejímž konci měla být rekonstruovaná tvrz v Malešově, ale nakonec se z tohoto plánu stal projekt na obnovení velké části historického jádra Malešova - s tvrzí, pivovarem, muzeem a ubytováním pro turisty. Destinací, kde je možno zažít mnohé a strávit tu nejeden den.



Za tu dobu měl obrovské štěstí, že se mu podařilo sehnat k sobě několik dalších nadšených a mimořádně schopných lidí, bez kterých by celý projekt nebylo možno dotáhnout do konce. „Cesta ale ještě nekončí a uvidíme, co v Malešově vznikne dalšího,“ řekl dobrodruh, který se nebál opustit práci v korporátu a vydat se na cestu do neznáma.