Na jednu stranu jste tradiční pivovar s dlouhou historií, ale také přicházíte na trh s novinkami, rozšiřujete svou nabídku i výrobu. Jak se vám v prostředí poměrně malého regionu daří držet si kvalitní zaměstnance a případně získávat nové?

Nedostatek zaměstnanců je znát v každém oboru a pivovarnictví není výjimkou. Máme velké štěstí, že Kozel, byť o poznání narostl, je stále venkovský pivovar, na který jsou lidé na Velkopopovicku i v celých středních Čechách hrdí. A to se projevuje i v jejich pracovní loajalitě. To ale samo o sobě nestačí. Musíme nabízet kvalitní pracovní podmínky a ohodnocení. Například v loňském roce jsme zvýšili mzdy v průměru o třináct procent a další navyšování dle platné kolektivní smlouvy bude následovat. Samozřejmostí u nás je také placení přesčasových hodin. Ale není to jen o výši platu, máme i další benefity. Lidem nabízíme třeba příspěvek na penzijní nebo životní připojištění ve výši 12 000 Kč ročně, stravenky nebo možnost ubytování na firemní ubytovně přímo v pivovaru. A samozřejmě naše skvělé pivo. Každý zaměstnanec má možnost získat pivo třeba na Vánoce nebo dovolenou.

Jak podporujete mladé zaměstnance s rodinami?

Snažíme se jim vycházet vstříc. Pokud zaměstnanci potřebují, mohou si po dohodě s vedoucím vyměnit směnu, aby si mohli zařídit potřebné záležitosti. U administrativních pozic je možné po dohodě pracovat z domova. Podobně přistupujeme ke studiu, zaměstnancům, kteří se dále vzdělávají, nabízíme možnost volna. A standardem je u nás pět týdnů dovolené.

Jsme kousek od Prahy, ale v krásném a malebném prostředí Ladova kraje. Lidé si potrpí na rodinnou atmosféru a my se ji snažíme co nejvíce podporovat. Zaměstnanci se potkávají i mimo práci, třeba na Dni Kozla, kde pro ně a jejich rodinné příslušníky máme stan s občerstvením, nebo se každý rok společně setkáváme na plese. A mimo práci se mohou naši zaměstnanci setkávat i v popovické Kozlovně, kde mají pivo za jednu korunu.

Jaké pracovní pozice nyní potřebujete?

Aktuálně poptáváme především skladníky a operátory pro stáčecí linky a do výroby. Nabízíme nejen zajímavé platové podmínky a benefity, ale i možnost rozvoje. Například na pozici skladník může nastoupit šikovný člověk bez platného průkazu na vysokozdvižný vozík a my mu obnovu průkazu zaplatíme. Pokud si dále rozšíří svoji kvalifikaci, nejen, že to uhradíme, ale navýšíme mu i základní mzdu.

Co děláte pro to, abyste měli dostatek kvalifikovaných odborníků pro vlastní výrobu piva?

Dlouhodobě spolupracujeme se středními školami, jejich studenti k nám chodí na praxe. Pokud jde o vysokoškoláky, těm nabízíme pravidelné letní stáže, z nichž část je určena studentům, kteří se nadále chtějí věnovat pivovarnictví. Každý stážista dostane svůj úkol, který obhajuje před odbornou komisí, to je pro mladé lidi velmi motivující. Na stáže pak navazují placené tréninkové projekty. Mnoho studentů, kteří u nás takto začínali, zůstává v pivovaru na stálo. Obdobně jsem začínal kdysi i já.

Zmínil jste rodinný charakter místa. Jak podporujete region, kde působíte?

Podpora regionu je pro nás důležitá. Chceme být dobrý sousedem v místě, kde podnikáme. Máme například grantový program Kozel lidem, díky kterému každoročně přispíváme na lokální projekty zabývající se ochranou místní jedinečné přírody, rozvíjející komunitní život a sousedské vztahy a podporující místní tradice. V letošním ročníku programu jsme vybrali celkem 12 projektům, kterým dohromady přispějeme částkou 400 tisíc korun. V minulých dnech začalo na webu www.kozellidem.cz hlasování veřejnosti o nejsympatičtější projekt. Lidé mají možnost z vybraných projektů svým hlasem podpořit ten, který se jim nejvíc líbí, a ten od nás dostane speciální prémii 25 tisíc korun.

Jaké zajímavé projekty jste podpořili v minulých létech?

Líbil se mi třeba krásný projekt Zvony pro Velké Popovice, který vznikl z entusiasmu místních obyvatel. Ti uspořádali veřejnou sbírku na nové zvony do kostela Panny Marie Sněžné v Popovicích, přispěl i pivovar částkou 100 000 Kč. Před dvěma lety jsme do programu Kozel lidem zařadili i téma ochrany životního prostředí a v loňském roce zvítězila ve veřejném hlasování projekt Čistá voda mapující stav místních toků.

Zmínil jste, že chcete co nejvíce otevřít pivovar turistům, co pro to děláte?

Investovali jsme například do obnovy železniční tratě k pivovaru a spolu s Českými dráhami pořádáme pravidelné sobotní výlety z pražského hlavního nádraží přímo do pivovaru. Turisty každou sobotu vozí historický motorový vlak zvaný Kozel expres, u nás na ně čeká průvodce, který je provede pivovarem, ukáže jim varnu, sklepy a mnoho dalšího. Součástí je i ochutnávka piva a krátká škola čepování. Ale pořádáme i další akce pro veřejnost, zmíním například letní tančírny nebo zářijový Klobáskofest. A 8. června nás čeká největší akce Den Kozla - oslava velkopopovického piva s řadou hudebních kapel a s dobrým jídlem. Velkopopovický pivovar je zkrátka krásné místo na výlet.