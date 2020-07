Několik týdnů zavřené restaurace jim kupodivu vaz nezlomily. Nyní ale bude záležet na tom, jak se situace na Kutnohorsku bude dál vyvíjet. „Odběr našeho piva v restauracích se do normálu, běžného provozu, zatím nevrátil. Slyšíme, že jsou hospodští zhruba na padesáti, sedmdesáti procentech tržby, je to místo od místa,“ uvedl obchodní ředitel Měšťanského pivovaru Kutná Hora Richard Moravec.

S restauracemi, bary a hospodami prý byli v kontaktu po celou dobu uzavření provozů a dohodli se s nimi na odvezení a výměně nenaražených soudků za čerstvé pivo, až se vše vrátí do normálu. „To se začalo realizovat s postupným otevíráním v květnu. Věřím, že další podporou byla akce na zahájení provozu, a to 2+1 zdarma po dobu půldruhého měsíce,“ doplnil ředitel kutnohorského pivovaru.

O tom, jak složité je nyní dodat větší množství piva do gastronomických provozů, ví své i spolumajitel Přátelského pivovaru Malešov Ondřej Slačálek. „Najít hospodu, kde by v současné chvíli odebrali větší množství piva, je problém,“ řekl. Naopak duben byl podle něj pro pivovar překvapivě silný. Ač se nezaváželo do hospod, lidé chodili na okýnko pro pivo do PET lahví, zastavili se i cyklisté. Podobně jako v Měšťanském pivovaru v Kutné Hoře.

„Lidé, kteří přicházeli na Vokno (výdejní okénko s točeným pivem v areálu v Lorci) pro čepované pivo do kelímů a PET lahví pomohli hlavně psychicky. Komunikace s nimi, chuť na pivo a i dobrá nálada nám přinesla do pivovaru sílu do další práce. To ale nebylo všechno, díky věrným i podnikavým partnerům se podařilo vyprodat zásoby piva. Někteří naši zákazníci ve svých provozech stáčeli pivo do PET lahví a rozváželi je samotné nebo s obědy,“ popsal nelehkou situaci Richard Moravec s tím, že pivovar prodával lahvové pivo i plechovky, díky čemuž pivo ve sklepě a ležáckých tancích nestárlo a po ukončení opatření s koronavirem měli v Kutné Hoře skladem stále čerstvé pivo.

Ani v Zámeckému pivovaru Zbraslavice koronavirová krize vaz nezlomila. V jistém úhlu pohledu vlastně naopak. „Pro nás bylo plus, že se nemuselo nic vylévat na kanál, jak proběhlo v médiích. Krize k nám přivedla nové zákazníky, zvýšila se i "pivní turistika". Nepříjemné bylo spíše čekání na materiál a suroviny při květnovém rozjezdu a rušení různých akcí, které vycházelo ze situace," prozradil Jan Máca.

"Protože se nacházíme v rekreační oblasti, bylo znát, že dost lidí zde tráví karanténu, a tak jsme měli odbyt zajištěn. To bylo velké plus. Navíc se na internetu rozjel projekt "zachraňpivo" a ten prodejům taktéž dosti pomohl. V krizi se objevilo i dost nových drobných odběratelů, kteří nezmizeli s ní, ale vrací se neustále. Jedním z mála negativ byla dodací lhůta plastových lahví, protože se v době krize poptávka ze strany všech pivovarů zvýšila," řekl.

Větší problémy prý nyní s odběrem nemají. "Hospody odebírají standardní množství, po znovuotevření jsme nezaznamenali propad. Od konce května tak máme závozy na úrovni jako každý rok. A jednoznačně dnes v poměru vede sudové pivo," doplnil Jan Máca.

Jak dál? To bude prý záležet hlavně na tom, jak se situace na Kutnohorsku bude dále vyvíjet. „Samozřejmě přerušení běžného provozu a obchodování s minimálními tržbami přineslo firmě velké finanční zatížení, všichni potřebujeme co nejrychlejší návrat do „normálního“ provozu. Nepomohla ani přílišná medializace objevení nákazy v Církvici, což může uškodit turismu v Kutné Hoře a okolí,“ myslí si Richard Moravec stejně jako ostatní majitelé pivovarů.