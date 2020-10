Žádné zazimování po pražském vzoru se tak nekoná. Většina podniků má otevřené výdejní okénko, ve kterém nabízí denní menu nebo kávu a dortíčky s sebou, rozvoz se stal pro většinu z nich samozřejmostí.

A vypadá to, že lidé na nový způsob „návštěvy“ restaurací slyší. Před okénky jsou v centru města mnohdy vidět i fronty, ve kterých stojí zákazníci v rouškách, s rozestupy a ochotně čekají na svůj oběd či oblíbený kousek něčeho sladkého.

Majitelé restaurací a kaváren neskrývají svůj vděk – tu je k menu zákusek či nápoj zdarma, boxy se neúčtují zcela samozřejmě. Navíc nabízené menu není žádná nuda, restauratéři jako by se předháněli v tom, kdo bude lepší. Jestli ale druhou vlnu vládních restrikcí přežijí, si řada z nich netroufá odhadnout. Udržet se je prý těžké a vše bude záležet hlavně na tom, jak dlouho budou stávající opatření trvat.

Klíčový může být i jiný faktor, třeba to, jestli majitel provozuje restauraci ve svém nebo musí platit nájem. „Není to tak strašné, jak jsme čekali. Máme věrné zákazníky, kteří nás podporují. Na druhou stranu to stojí i spoustu úsilí. Neustále vymýšlíme nějaké novinky a sortiment. Nově budeme třeba přes e-shop nabízet keramiku či dorty na objednávku,“ vyjmenovala majitelka Kafírnictví v centru města Martina Moličová.

Sama ale přiznává, že situace je pro ni o to jednodušší, že podniká ve svém. „Kdyby tomu tak nebylo, možná bychom museli v současné situaci přemýšlet jinak. Dobře si uvědomuji, že spousta podnikatelů je na tom o dost hůře,“ dodala.

Jen o pár desítek metrů dál je restaurace Čtyři sestry, která si nejen mezi místními už vydobila své místo na slunci. Aktuálně nabízí výdej přes okénko, rozvoz, speciální víkendová menu a ke každému jídlu také „buchtu od sester“ zdarma. Provozovat restauraci v této době prý ale není vůbec jednoduché.

„Snažíme se jak to jde, všemi směry. Rozdíl tržeb je ale oproti běžnému provozu nesrovnatelný. První vlna nás dostala, trvalo to dlouho a sotva jsme se vzpamatovali, musíme tomu čelit znovu. Ale to není jen teď, propad začal fakticky už v září, kdy lidi chodili méně, pak nebyly večeře, protože když musíte zavřít v osm, nikdo na ni nepřijde. Do toho jsme zrušili všechny velké akce. Faktury, zboží a ostatní náklady ale musíme platit dál,“ popsala jednatelka restaurace Čtyři sestry Miroslava Kopčiková, která restauraci provozuje spolu se svým manželem a dcerami.

Vydržet prý ale chtějí. „Lidé nás podporují, je vidět zájem a jsme za to vděční. Na druhou stranu ale také šetří na Vánoce a na dobu, kdy by mohli být bez práce,“ doplnila Kopčiková.

Spolu s ostatními majiteli restaurací se shodla ještě na jedné věci: udržet se je prý těžké i proto, že na tak malé město, jakým Kutná Hora je, je restaurací bez turistického ruchu najednou moc a navzájem si konkurují víc než za běžného provozu.

Gastronomii v Kutné Hoře se město rozhodlo podpořit soutěží. Lidé mohou posílat fotku svého nákupu před výdejním okénkem nebo při převzetí objednávky.

„Ze zaslaných fotografií vylosujeme tři výherce, kteří obdrží poukaz v hodnotě 1000 Kč na konzumaci v podniku, ze kterého fotografii zaslali. Výhru obdrží také tři podniky, které se nejčastěji objeví na fotografiích. A to v podobě balíčku čisticích prostředků od firmy Diversey a poukazu na objednávku potravin v hodnotě 10 000 Kč, 5 000 Kč a 2 500 Kč dle pořadí od firmy Bidfood, která k tomu poskytne 50% slevu. Soutěž probíhá od 15. října 2020 do znovuotevření gastro podniků,“ vyzvala kutnohorská radnice prostřednictvím facebooku. Fotku mohou lidé zasílat na: soutez@kutnahora.cz