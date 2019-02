KOLÍNSKO - Dražby movitého i nemovitého majetku , pronájmy, příležitosti ke koupi a výběrová řízení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

BENEŠOVSKO

Dražba: Okresní soud v Benešově rozhodl o vymáhání pohledávky 4087 Kč prodejem movitých věcí. Dražba se koná 4. května v 8.30 v Lešanech. Draží se mikrovlnná trouba Whirlpool v hodnotě 15 tisíc korun. Vyvolávací cena 5000 Kč.



Dražba: Do dražby konané 16. května v 8.30 v Divišově v požární zbrojnici jdou předměty sloužící k vymožení pohledávky 4153,50 Kč. Seznam předmětů čítá na šest desítek položek od ložních textilií přes nábytek či domácí elektrospotřebiče a nářadí až po pračku nebo lednici. Nejvyšší vyvolávací cena činí 150 Kč.

BEROUNSKO

Dražba: Okresní soud v Berouně nařizuje na 9. května dražbu, která začne v devět hodin v dražební místnosti při Okresním soudu v Berouně. Dražit se bude barevný televizor značky Universum a satelit značky Galaxis. Odhadní cena obou věcí činí 600 Kč, nejnižší podání bylo určeno shodně na 200 Kč.



Pronájem: Město Hořovice nabízí k pronájmu část nebytového prostoru na domě čp. 585 v Podlužské ulici v Hořovicích o celkové výměře 1 m².

KLADENSKO

Výběrové řízení: Město Velvary vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2007 určené majitelům soukromých domů a bytů ke zlepšení úrovně bydlení. Úročena je 4 až 5 procenty s tříletou splatností. Podrobnosti najdete na formuláři žádosti, kterou obdržíte na podatelně MěÚ. Žádost se podává výhradně na formulářích MěÚ do 30. května.



Pronájem: Město Stochov nabízí pronájem bytu 2+1 s ústředním vytápěním v prvním patře v Hornické ulici 235/3. Započtená velikost bytu činí 50,65 m². Prohlídka je možná 7. května od 15.45 do 16.00. Uchazeči podají žádost do 9. května do 11.30 hodin na podatelně MÚ Stochov. Byt bude nabídnut tomu, kdo nabídne nejvyšší měsíční nájem po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby bude nájem obvyklý jako při přidělování bytu. Žadatel složí svou částku před podpisem nájemní smlouvy. Formulář žádosti na pronájem si zájemci mohou vyzvednout v podatelně MÚ.

KOLÍNSKO

Dražba: Město Kolín vyhlašuje na 24. května dražbu na byt 2+1 o podlahové výměře 58 m² v ulici Sladkovského č. p. 622, Kolín 4. Nejnižší cena podání byla stanovena na 815 tisíc Kč.



Dražba: Soudní exekutorský úřad Mladá Boleslav vyhlašuje na 12. května v Mladé Boleslavi dražbu pozemku o výměře 4628 m² v k. ú. Vrátkov, okres Kolín. Na nejnižší podání je stanovena částka 57 853 Kč.



Prodej: Český Brod prodává dům č. p. 56 v Neškaredících s pozemkem o výměře 149 m² v k. ú. Neškaredice a obci Kutná Hora. Nabídky přijímá nejpozději do 31. května na MěÚ Český Brod. Obálku označte slovy „Neotevírat – Neškaredice“.

KUTNOHORSKO

Dražba: Exekutorský úřad Plzeň vyhlašuje na 5. června dražbu ideální 1/12 objektu bydlení č. p. 54 v části obce Karlov, k. ú. Kutná Hora. Výsledná cena nemovitosti činí 12 tisíc Kč.



Oznámení: Městský úřad v Kutné Hoře oznamuje přerušení dodávky elektřiny z důvodu nezbytných prací na energetickém zařízení. Dodávka elektrické energie bude postupně přerušována v květnu v různých lokalitách Kutné Hory.

MĚLNICKO

Pronájem: Město Mělník pronajme jako nebytový prostor jednu místnost o ploše 19 m² na náměstí Míru č. p. 30. Nachází se ve III. nadzemním podlaží se vstupem z hlavní chodby. Hodí se pro zřízení kanceláře. Minimální výše nájemného činí 650 Kč/m² ročně. Zájemci zašlou nabídky v obálce označené „neotevírat – nebytový prostor v č. p. 30 o výměře 18,88 m²“ do 15. 5. na Městský úřad Mělník, nám. Míru č. p. 1, odbor správy majetku a služeb. Podrobnější informace podá pí. Pekařová na telefonním čísle 315 635 187.

MLADOBOLESLAVSKO

Dražba: Okresní soud v Mladé Boleslavi vydal dražební vyhlášku, jednání se nařizuje na pátek 18. května v 8.30 hodin, Čachovice 19. Dražit se bude barevný televizor, rádio, černý stolek pod TV. Dražené věci si lze prohlédnout od 8.15 do 8.30 hodin.



Pronájem: Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR, ÚP Mladá Boleslav. KÚ Kosmonosy, parcela č. 359/1, výměra 819 m². KÚ Horní Statory, parcela č. 67/1, výměra 2099 m², druh pozemku ostatní plocha.



Pronájem: Obecní úřad Chotětov pronajme jako nebytový prostor bufet ve sportovním areálu v Chotětově. Nájemné činí 380 Kč/m² ročně. Vybavení: voda, kanalizace, teplá voda, elektřina, přímotopy. Pronájem se nabízí od 15. června 2007. Další aktivity a záměry se nevylučují. Písemné nabídky je třeba odevzdat do 31. května. Podrobnější informace na obecním úřadu Chotětov.

NYMBURSKO

Pronájem: Město Poděbrady pronajme nebytový prostor o výměře 72 m² v 1. patře Domu služeb na Náměstí 5. května, kde dosud sídlí papírnictví. Uzávěrka přihlášek je 16. května ve 13 hodin. Město chce prostory obsadit od 1. června na dobu neurčitou. Nejnižší nabídka činí 1500 Kč za m² a rok. Přihlášky s návrhem výše nájemného a účelem nájmu posílejte na adresu městského úřadu k rukám tajemníka Václava Šeberleho. Obálky je třeba označit heslem „Nájem 3/III – 1. podlaží NEOTEVÍRAT!“

PŘÍBRAMSKO

Prodej: Příbram prodává volný byt na Zdaboři v Družstevní ulici č. p. 279 v 7. patře. Nabídky podávejte do 9. května do 14 hodin. Tutéž uzávěrku má prodej bytu 1+1 v ulici Jana Drdy o ploše 24 m². O vítězi rozhoduje nejvyšší nabídka.



Veřejná zakázka: Město Příbram vyzývá k podání nabídek na zakázky Parkoviště Brodská ulice, oprava silničních plent a III. poliklinika, přechod pro chodce. Návrhy podávejte na městský úřad do 9. května do 10 hodin.



Veřejná zakázka: Příbramská radnice vyzývá k podání nabídky na opravu střechy Městských jeslí Příbram v ulici Bratří Čapků. Lhůta pro podání nabídky končí 10. května v 10 hodin.

RAKOVNICKO

Pronájem: Rakovník pronajme nebytový prostor o výměře 10,65 m². Nabídky zasílejte v obálce nebo osobně předejte do podatelny MěÚ Rakovník nejpozději do 14. května na adresu Městský úřad Rakovník, odbor správy majetku, Husovo nám. 27. Na obálku uveďte heslo „nebytový prostor o výměře 10,65 m²“. Město si vyhrazuje právo od toho záměru ustoupit.



Pronájem: Rakovník pronajme nebytový prostor o výměře 71 m² ve třetím nadzemním podlaží budovy č. p. 7 v Pražské ulici v Rakovníku. Nebytový prostor bude volný od června. Zájemci zašlou nabídky v zalepené obálce nebo je osobně předají do podatelny Městského úřadu do 9. května za týchž podmínek jako v případě předchozího pronájmu včetně práva města Rakovník od nabídky odstoupit. Na obálku je třeba napsat heslo „nebytový prostor III. podlaží č. p. 7, ulice Pražská v Rakovníku“.