Střední Čechy – Na rozjezd je k mání až milion korun. O možnosti začínajících malých podniků získat peníze na pořízení vybavení jejich provozoven informovala ve čtvrtek Helena Frintová z krajského úřadu. Upozornila na dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jeho Výzva VIII Technologie pro začínající podniky umožňuje podnikatelům působícím v podporovaných odvětvích dosáhnout na peníze z evropských strukturálních fondů.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Firmy vzniklé během let 2014 – 2017 mohou žádat o příspěvky na nové stroje a další technologie ve výši od 450 tisíc korun až právě do milionu, pokud se jejich registrovaná provozovna nachází mimo území hlavního města Prahy. „Žádosti mohou zájemci podávat od 28. ledna do 28. května,“ připomněla Frintová. S tím, že administraci dotací zajišťuje Agentura pro podnikání a inovace, fungující jako příspěvková organizace ministerstva průmyslu a obchodu.

Bližší informace je možno získat na jejích webových stránkách www.agentura-api.org. Konkrétní podrobnosti ke zmiňované výzvě lze najít na www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/. Důležité je, že míra podpory dosahuje maximálně 45 procent způsobilých výdajů – přičemž o peníze se mohou ucházet jak obchodní společnosti, tak i podnikající fyzické osoby.

Jako vítanou pomoc i příležitost poskočit dál v rozvoji konkurenceschopnosti vnímá tuto dotační výzvu středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Ve čtvrtek zdůraznil, že informaci o této příležitosti se kraj bude snažit vybubnovat všemi dostupnými způsoby: využije všech informačních kanálů, jež má k dispozici. „Cílem spolupráce s Regionální kanceláří Agentury pro podnikání a inovace pro Středočeský kraj a Prahu je informovat co nejširší spektrum možných zájemců o této jedinečné příležitosti,“ připomněl, že podle jeho mínění jde skutečně o vítaný impuls pro rozvoji malého a středního podnikání ve Středočeském kraji.

Příklady některých z podporovaných oborů



- Výroba potravinářských výrobků i nápojů

- Výroba oděvů

- Zpracování dřeva včetně výroby nábytku

- Výroba papíru a výrobků z papíru

- Výroba chemických látek a chemických přípravků

- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

- Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů

- Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

- Shromažďování a sběr odpadů, jejich odstraňování a další využití

- Výstavba budov

- Maloobchod (kromě motorových vozidel), částečně i velkoobchod

- Vydavatelské činnosti, práce s videozáznamy i zvukovými nahrávkami

- Činnosti v oblasti informačních technologií

- Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu či pro domácnost

- Architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky

- Výzkum a vývoj



Podrobný přehled podporovaných oborů najdete ZDE