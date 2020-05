Děti ve složité životní situaci, se kterou se nevědí rady, budou moci využít profesionálních služeb krizové pomoci. Právě probíhá jarní část programu ČSOB pomáhá regionům, která nabízí možnost podpořit veřejně prospěšné projekty v krajích.

ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.