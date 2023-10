/FOTO/ V Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku nově funguje automatická prodejna se službou 24/7. Lidé si tu mohou nakoupit potraviny 24 hodin denně, tedy i v noci, když už v obchodě nejsou zaměstnanci. Jediné, co k tomu v tomto čase potřebují je mobilní aplikace a jí vygenerovaný jedinečný QR kód.

Prodejna 24/7 v Uhlířských Janovicích | Foto: Deník/Jana Adamová

Obchod s potravinami, který v Kolínské ulici provozuje společnosti Junior market, je po Coopu v Berouně teprve druhou prodejnou ve středních Čechách, která tuto službu zákazníkům nabízí. „Je vlastně myšlená pro ty zákazníky, co se vracejí pozdě domů a vláčí nákup z velkého města. Chceme, aby měli možnost nakoupit si pohodlně kdykoliv u nás,“ říká majitel společnosti Jiří Uher. Obchod je otevřený každý den od 6 hodin ráno a do 17.30 hodin je v něm i obsluha, tedy prodavačka a pokladní. Nakoupit je ale možné i poté, co zaměstnanci odejdou a to přes bankovní identitu s aplikací.

Postup je jednoduchý

Postup je jednoduchý. Na panelu u vstupu nebo na stránkách firmy je zobrazen QR kód, který si zákazník naskenuje a následně stáhne mobilní aplikaci. V ní se zaregistruje do obchodu a QR kód, který získá přiloží ke čtečce na vstupních dveří. Poté může vejít a nakupovat. Při registraci v aplikaci zákazník potvrzuje svou totožnost přes bankovní identitu, čímž je zaručeno, že je uživatel plnoletý.

„Večer a v noci je obchod osvětlený pouze nouzovým světlem, ale poté, co zákazník načte QR kód, se prodejna celá rozsvítí. Zhasne poté, co ji opět pomocí kódu opustí a pokud v ní již nikdo další není,“ vysvětlila spolumajitelka firmy Alena Uhrová s tím, že společnost provozuje ve městě obchody dva, pouze ten v Kolínské ulici ale nabízí službu 24/7.

Mimo běžnou prodejní dobu je k dispozici, stejně jako ve dne, veškeré zboží, výjimkou je pultový prodej. Na samoobslužné pokladně lze také uplatnit věrnostní karty, takže se zákazníci nemusí bát, že přijdou o svou slevu. Alena Uhrová ještě zdůraznila, že služba je přístupná zákazníkům od 18 let. „Je to hlavně z toho důvodu, že bez obsluhy nemůžeme kontrolovat prodej alkoholu a tabákových výrobků,“ upřesnila. Současně ale dodala, že celý obchod je důsledně monitorován kamerami.