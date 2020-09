„Kromě roušek máme zavedena stále ta opatření, ke kterým jsme přistoupili na jaře. Zaměstnanci dodržují pauzy mezi směnami, dezinfikujeme veškeré společné prostory včetně šaten, u vstupu je nadále zaměstnancům měřena teplota. Neuvažujeme o tom, že bychom tato opatření v nejbližší době zrušili, naší prioritou je ochránit zdraví zaměstnanců,“ uvedla Adéla Heblíková z Goldbeck Prefabeton, který je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.

Podle ní se tato opatření stala už rutinní záležitostí a zaměstnanci si na ně zvykli. „Nafasovali rovněž ochranné štíty a brýle, kterou nejsou povinné, ale zaměstnanci je pro svou ochranu při práci mohou používat,“ doplnila Adéla Heblíková s tím, že několik desítek zaměstnanců nadále využívá práci z domova.

Právě takzvaný home office se stal jakýmsi symbolem koronavirové krize a mnozí zaměstnanci u něj zůstali i po té, co se život po karanténě vrátil do normálních kolejí.

„Před vyhlášením nouzového stavu měla práce z domova leckde nelichotivou nálepku a bylo mnoho zaměstnavatelů, kteří ji nechtěli povolovat. V nastalé situaci způsobené koronavirem se ale na homeoffice dostal nepředstavitelný počet lidí, kterým to jejich práce umožňuje. A pro zaměstnavatele už to taková utopie nebyla. Homeoffice zabránil seskupování velkému počtu lidí na jednom místě a pomohl tak eliminovat šíření nemoci. Pro spoustu zaměstnanců to bylo něco nového,“ uvedl personální ředitel Michal Batelka ze společnosti Foxconn, která vyrábí elektroniku, a zaměstnává přes 5000 lidí.

Firma si dokonce nechala vypracovat průzkum, který se týkal toho, jak zaměstnanci hodnotí svou zkušenost s prací z domova jako takovou. Výzkumu se účastnilo 896 zaměstnanců společnosti z 950, kteří na jaře ve Foxconnu dostali možnost z domova pracovat. Příležitost využilo 79 procent lidí, většina pak pracovala z domova více než čtyři dny v týdnu.

Polovina zaměstnanců uvedla, že jim práce z domova pomohla zvládnout nečekanou situaci a vyhnout se absenci, čerpání volna či nemocenské. „Pro polovinu zaměstnanců tedy práce z domova pomohla řešit hlavní dopad koronavirové krize. To je tedy napůl dobrá zpráva. Další zjištění jsou ještě pozitivnější. 94 procent zaměstnanců hodnotilo svou výkonnost jako podobnou, nebo lepší, než při běžném pracovním režimu. Stejný, nebo lepší výkon svých zaměstnanců potvrdilo i 90 procent nadřízených," doplnil Michal Batelka.