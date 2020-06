/FOTOGALERIE/ Zhruba měsíc mohou lidé opět chodit do hospod, restaurací a barů po vynucené koronavirové pauze. Provozovatelé pohostinství ale jistý propad v tržbách registrují. Jak ale podotýkají, čas teprve ukáže.

Restaurace V Ruthardce v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Uvidíme, co přinese další půlrok. Více než korony se obávám toho, jestli se nebude ve velkém propouštět a lidé nebudou mít tolik peněz. Hodně se o tom mluví, to by pak postihlo všechny restaurace,“ uvedl Michal Poklop, majitel Factory Bistro v Kutné Hoře.