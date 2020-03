Jaká je současná situace na úřadu práce v Kutné Hoře. Přibyli uchazeči?

ÚP ČR eviduje v rámci celé republiky, i v našem okrese, zvýšený zájem zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) o informace k možné evidenci. O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří pracují v pohostinství, ve službách a v cestovním ruchu. Právě tyto oblasti postihla přijatá epidemiologická opatření v největší míře a zaměstnavatelé dočasně uzavřeli své provozy. Obdobná situace nastává v oblasti automobilového průmyslu a u subdodavatelů firem působících v této oblasti. Hlásí se i ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí, například v Rakousku. Mnozí zaměstnavatelé uvádějí, že po skončení karantény přijmou propouštěné zaměstnance zpět. Pokud jde o OSVČ, je mezi nimi také řada těch, kteří kvůli omezením dočasně přerušují svou činnost, jedná se například o drobné podnikatele a řemeslníky. Situaci Úřad práce ČR průběžně monitoruje a vyhodnocuje. Aktuální a podrobná data za březen budou k dispozici 8. dubna, kdy ÚP ČR zveřejní pravidelné informace k nezaměstnanosti v ČR.

Je pravdou, že ve velkém přibývají pracovníci z oboru gastronomie?

Ano, jsou mezi nimi i tito pracovníci. Kuchaři, servírky, recepční, pracovníci obchodu. Dále přišli někteří živnostníci, ale i celá řada jiných profesí, které bych se současnou situací nespojovala.

Na jakou dávku mají ti, co třeba pracují v gastronomii a teď se jdou hlásit na úřad práce, nárok?

V první řadě je třeba říci, že nárok na dávky automaticky nevzniká. Žadatel musí vždy splnit zákonem stanovené podmínky. A to i v případě podpory v nezaměstnanosti. Pokud si uchazeč o zaměstnání podá žádost o podporu v nezaměstnanosti, je o ní standardním způsobem rozhodnuto. Podpora v nezaměstnanosti je přiznána po splnění zákonných podmínek, tento proces je jednotný u všech uchazečů i v této mimořádné situaci. Podrobněji ZDE.

Co jim úřad práce v současné době může nabídnout? Předpokládám, že různé rekvalifikační kurzy a podobně jsou teď pasé…

S ohledem na současnou situaci a snahu chránit zdraví klientů i zaměstnanců ÚP ČR omezil ÚP ČR osobní kontakt na minimum. Je možný jen výjimečně po předchozí dohodě. Dotklo se to i vzdělávacích aktivit jako jsou rekvalifikační kurzy nebo poradenských aktivit, které jsou pozastavené. ÚP ČR klienty kontaktuje telefonicky nebo elektronickou poštou a touto formou jim také poskytuje informace o volných pracovních místech. Většina zaměstnavatelů zatím normálně funguje a stále potřebuje nové pracovníky. To samé se týká například i veřejně prospěšných prací, které se týkají především pomocných úklidových prací na obcích.

Lze vše vyřídit elektronicky, nebo musí na úřad?

Úřad práce ČR přistoupil v souvislosti s aktuální situací k organizačním opatřením, která omezují osobní kontakt s veřejností. Ten je možný pouze po předchozí dohodě. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. Apelujeme proto na klienty, aby žádosti a jiné podklady zasílali jinou cestou. Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných při vstupu na pracoviště úřadu práce v Benešově ulici nebo v Radnické 178 v Kutné Hoře, případně na pracovištích v Čáslavi, Uhlířských Janovicích nebo ve Zruči nad Sázavou. Potřebujeme, aby klient vyplnil žádost a nezapomněl na sebe uvést kontakt – telefon, e-mail, datovou schránku. V případě potřeby ho sami kontaktujeme a informaci si doplníme. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950… Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje. Úřední hodiny jsou omezeny na pondělí a středu od 9 do 12 hodin. Nezbytný osobní kontakt je realizován ve vyhrazených prostorách úřadu, přes skleněné přepážky a naše pracovnice mají ochranné prostředky, jako jsou roušky a rukavice. Velká většina klientů tato mimořádná opatření chápe a za to jim chci poděkovat. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR - www.uradprace.cz.