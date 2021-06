Škoda Auto navíc rovněž pomáhá s očkováním v domovech seniorů a u dalších rizikových skupin. Poskytuje svůj personál, který pod dohledem zdravotníků z Klaudiánovy nemocnice v zařízeních působí.

Automobilka byla připravena zajistit očkování svých zaměstnanců už od konce loňského roku, vláda ale dosud ryze firemní očkování neumožnila.

Lékař Jiří Prokop, který má ve Škodovce na starosti vakcinační strategii, lituje, že firmy nemohou očkovat samy. „Dokázali bychom očkovat na patnácti místech fyzicky v našich závodech a na dalších třech mobilně - pokud bychom dostali neomezený počet vakcín a nemuseli spolupracovat s Klaudiánovou nemocnicí. V současné době v našem jednom místě naočkujeme přibližně 80 lidí denně, další desítky, možná stovky zaměstnanců se nechávají očkovat ve státním systému,“ uvedl Prokop, podle kterého by bylo potřeba, aby se v České republice začalo proti covidu očkovat na různých místech s vysokou koncentrací lidí, kdekoli, třeba i před kinem. „Musíme se také připravit na přeočkování, teď je potřeba říci, kdy to bude a jak to budeme dělat,“ dodal lékař.

Šíření nákazy se v továrně stejně jako v celém Česku zmírnilo, Škoda Auto má v současné době už pouze 38 zaměstnanců s covidem-19.

V automobilce nadále platí všechna opaření. Rozhodně nehrozí, že by se zaměstnanci zbavili roušek nebo respirátorů. „Lidé mají možnosti, kdy se nadechnout: cestou do práce, z práce, během pauz. Máme relaxační zóny ve venkovních prostorech, kde mohou sejmout roušky,“ připomněl předseda odborů Kovo Jaroslav Povšík.

Nejtěžší podle něj bylo přesvědčit zaměstnance, aby nekouřili. Právě kouření je v automobilce nadále zapovězeno. A nezmění se to. Firma má naopak nakročeno k tomu, aby se stala plně nekuřáckou. „Ovšem stále máme zaměstnance vyloženě závislé a je to těžké,“ poznamenal Povšík.

Za rok pandemie Škoda Auto

Zajistila 600 dezinfekčních stojanů

Na boj s pandemií vynaložila 1,047 milionu korun

Distribuovala 20,5 milionu roušek

Distribuovala 73 tisíc litrů dezinfekce

Každý týden provede 36 až 37 tisíce testů