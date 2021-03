Má jít především o symbolickou podporu a otevření další spolupráce mezi městem a jednotlivými subjekty, stejně jako snaha projevit solidárnost v současné těžké době. O podporu si živnostníci a firmy mohou žádat od 1. dubna.

„Nejde primárně o pomoc v tíživé době, protože víme že těch 15 nebo 20 tisíc korun ty podnikatele nespasí. Vím to dobře, protože jsem sama ve své práci tou cílovou skupinou, které se současná situace nesmírně dotkla. Jde spíše o to, abychom dali podnikatelům najevo, že město za nimi stojí a že s nimi chceme nadále spolupracovat,“ uvedla za pracovní skupinu, která návrh připravovala, Kateřina Špalková (Nezávislí).

Podnikatelé ve městě podporu vesměs vítají, chápou ji ale spíše jako vstřícný krok ze strany města než jako obnos, který jim vytrhne trn s paty.

„Vnímám to jako vstřícné gesto, i ty podmínky čerpání jsou nastaveny velmi vstřícně. Možná ta pomoc ale měla přijít spíše před rokem a nyní se prostředky mohly investovat do dobré propagace města. Aby do Kutné Hory znovu přijeli turisté, až to bude možné,“ uvedla Lada Bartošová, která v Kutné Hoře spolu s manželem provozuje Muzeum čokolády a čokoládovnu.

Za podporu je rád i majitel Cocktail baru v Barborské Jiří Vavřička. I on ale podporu vnímá spíše symbolicky. „Je to od města hezké, že nám něco dají. Vnímám to jako vstřícný krok,“ uvedl. Někteří další oslovení podnikatelé, kteří ve městě provozují například masáže či pedikúru, o podpoře vůbec nevěděli a informace je příjemně překvapila.