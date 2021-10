Zákazníci ale v areálu najdou i další obchody jako je Tedi, Deichmann, Středovy pekárny, Fast elektro, Orion, Super Zoo, Wiki, Tako, Rossmann, Sportissimo, Sinsay, NKD či JYSK, který ve čtvtrtek 30. září slavnostně otevřel už 100. prodejnu JYSK v České republice. U každého prodejce bude otvírací doba individuální.

„Důvod, proč jsme šli do Kutné Hory, bylo to, že Tesco zde doposud nepůsobilo a vnímali jsme to jako příležitost. Vidíme tady potenciál,“ uvedla Tesco ČR Katarína Navrátilová s tím, že v samotném hypermarketu v současné době pracuje padesát zaměstnanců, kteří zde pracují na hlavní pracovní poměr.

„V rámci obchodu Tesco jsou tři tisíce metrů čtverečních prodejní plochy a v rámci celého retail parku je to dvanáct tisíc metrů čtverečních,“ doplnila k velikosti nového obchodního centra Katarína Navrátilová.

Nové nákupní centrum vyrostlo v areálu bývalého podniku Avie, který byl zdemolován už v roce 2012. Stavební povolení pak Tesco získalo v roce 2016. Zákazníkům bude k dispozici 350 parkovacích míst. „Zatím se nepočítá s tím, že by parkoviště bylo zpoplatněno,“ dodala ředitelka.