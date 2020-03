Majitelé restaurací počítají denně ztráty kvůli zavřeným podnikům a nulovým tržbám, jenže kromě toho musí platit nájem, zálohy na energie, výplaty. Není proto divu, že s některými zaměstnanci museli rozloučit. Ti sice přihlásili na úřad práce, měsíční příjem jim ale rapidně klesl.

Většina servírek a číšníků má totiž od zaměstnavatele přiznanou jen minimální mzdu, zbytek pak vydělává na spropitném. Jenže dávka z úřadu práce se vypočítává jen z oficiálně přiznané mzdy. A to pak může být zkrátka bída.

„Úřad práce ČR eviduje i v našem okrese zvýšený zájem zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) o informace k možné evidenci. O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří pracují v pohostinství, ve službách a v cestovním ruchu. Hlásí se i ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí, například v Rakousku,“ uvedla šéfka Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Kutná Hora Iva Pospíšilová.

Majitelé restaurací ale z takového scénáře rozhodně radost nemají a dělají všechno proto, aby si své zaměstnance udrželi. Své o tom ví i jedna z největších restaurací v Kutné Hoře. Restaurace Dačický.

„V našem podniku máme v současné době zavedenou kombinaci všech dostupných možností. Část našich zaměstnanců je na úřadu práce, jedná se ale o tu nejmenší část. Větší část zůstala v zaměstnaneckém poměru, z čehož zhruba polovina jsou ženy, které zůstaly doma s dětmi a čerpají ošetřovné,“ popsala současnou situaci Edita Ciklerová tím, že zbývající část zaměstnanců chodí do práce a věnuje se například úklidu.

V restauraci, jejíž příjmy jsou závislé především na turistickém ruchu, by se po skončení všech restriktivních opatření rádi znovu setkali se všemi svými zaměstnanci. „Současná opatření se dají přežít dva měsíce. Hodně důležité ale bude, co přijde potom a jaká bude pomoc ze strany státu,“ doplnila Ciklerová.

Nedá se totiž očekávat, že jakmile pominou restriktivní opatření a restaurace budou smět otevřít, lidé je vezmou útokem. S největší pravděpodobností se totiž budou bát. Kutná Hora je navíc specifická tím, že tržby restaurací jsou závislé na zahraničním turistickém ruchu.

„Ten zřejmě nebude, hranice mohou být zavřené dlouho. Co by nám skutečně mohlo pomoci, budou čeští turisté, kteří kvůli omezením na hranicích budou více cestovat po republice. Právě oni byli těmi, kteří nám pomohli přežít krizi v roce 2008,“ uzavřela.

Šéfka Úřadu práce Kutná Hora Iva Pospíšilová ale upozorňuje, že scénář vždycky nemusí být tak černý. Vláda už totiž schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, které má vyplácet právě úřad práce.

Lidé mají kromě podpory v nezaměstnanosti nárok i na další sociální dávky jako je přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, příspěvek na bydlení či dávky podpory v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (MOP).

Žadatelé by si současně měli návštěvu úřadu práce rozmyslet. Veškeré žádosti lze podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných při vstupu na pracoviště úřadu. Pokud by totiž pracovnice úřadu onemocněly nebo musely do karantény, neměl by dávky kdo počítat a mohlo by dojít i na jejich zpoždění.