/FOTO, ROZHOVOR/ Z vesnického kluka kadeřníkem celebrit. Tomáš Arsov vystupuje v televizních pořadech, češe celebrity, má vlastní značku kosmetiky. Dětství prožil v obci Vrdy nedaleko Čáslavi.

S Deníkem si povídal o tom, jaká byla cesta na pomyslný kadeřnický vrchol. „Sen byl dostat se do Prahy, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu jednou dávat rozhovory,“ řekl mimo jiné.

Dětství jste prožil ve Vrdech. Jak na tohle období vzpomínáte a jezdíte tam ještě někdy?

Už nejezdím, protože jsem pracovně velmi vytížený a z rodiny už ve Vrdech nikdo nežije. Je to asi čtrnáct dní, co jsem si na Vrdy vzpomněl. Nebyl jsem tam deset let a říkal jsem si, že bych se tam rád zajel podívat. V září k tomu budu mít skvělou příležitost, budeme mít sraz po dvaceti letech se školou. Dětství jsem měl moc krásné. Hráli jsme míčové hry, šipkovanou, jezdili jsme na kolech do Skovic a Žlebů. Ve Vrdech je také krásné koupaliště, jedno z nejhezčích, co znám. Chodil jsem do tanečních k Novákovým z Kutné Hory, se kterými jsem také závodně tancoval.

Tomáš Arsov (vlevo) a Petr Štolba alias Pekař na společné fotografii z druhého ročníku taneční soutěže 'O kutnohorský groš'.Zdroj: archiv TŠ NovákoviTomáš Arsov tančil v Taneční škole Novákovi Kutná Hora od jedenácti let. Zúčastnil se prvních ročníků taneční soutěže O Kutnohorský groš. „V taneční škole byl jedním z nejnadanějších tanečníků, s Michaelou Kudrnovou si v latinskoamerických tancích vytančil tři finále na zisk druhé nejvyšší taneční třídy A,“ chválil ho Antonín Novák.

Co stálo na počátku vašeho snu stát se kadeřníkem?

Sen byl dostat se do Prahy, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu jednou dávat rozhovory. Vždy se řídím intuicí. Mám v sobě hnací motor, když něco chci, tak pro to udělám úplně všechno.

Cesta na kadeřnický vrchol ale byla klikatější, než by se na první pohled mohlo zdát. Původně jste totiž šel studovat střední zdravotnickou školu.

Jako dítě jsem chtěl být učitelem. Chtěl jsem na střední pedagogickou školu v Čáslavi, ale nedostal jsem se. Druhá volba byla zdravotnický škola. V průběhu studií jsem zjistil, že to úplně není moje cesta. Přemýšlel jsem, co dál. Vždy mě fascinovaly kadeřnice. Jak svoji práci dělají, jak mění lidi. Je to hezká čistá práce.

Obor kadeřník a zdravotník mi přesto přijde od sebe poněkud vzdálený.

Neřekl bych. Když se na to podívám zpětně, zdrávka nebyla špatná volba. Naučila mě spoustě dovednostem, které při své práci využívám doteď. Ať už jde o diagnostiku u zákazníků, koučování zaměstnanců či znalost chemie při výrobě kosmetiky. Mám rád holistický přístup k člověku a také čistotu a hygienu, která je pro zdravotníka samozřejmostí.

Takové spojení by mě nikdy nenapadlo, je to zajímavé. Jak dlouho trvala vaše cesta na pomyslný kadeřnický vrchol?

Šlo to v rámci 17 let. Můj přístup přitáhl zajímavé lidi, pak přišly první televizní nabídky. Když jsem začínal, rozhodně to nebylo o žádných milionech. Udělal jsem spoustu chyb, které mě stály spoustu peněz. Doba je rychlá, má vysoké nároky. Musíte mít nějaký životní příběh, musíte dělat práci, protože Vás to baví. Bez toho to nejde a bez toho podle mého názoru nemůžete být úspěšní.

Vy evidentně úspěšný jste. Zaměstnáváte už tým šedesáti lidí, máte vyhlášený salon v Praze.

Ano, mám salon v centru Prahy, letos je tomu přesně deset let, co jsme ho otevřeli. V březnu k němu přibyla druhá pobočka, která je součástí plastické chirurgie. Zaměstnávám pětadvacet kadeřníků, celkem pak kolem šedesáti lidí.

Aby toho nebylo málo, začal jste letos učit na metropolitní odborné kadeřnické škole…

Od ministerstva školství jsem získal akreditaci, že můžu. Začal jsem se teď intenzivně edukaci věnovat. A vidíte - úplně původně jsem přece chtěl být učitelem. Vlastně jsem si tak splnil všechny své dětské sny, čím jsem chtěl být. Sice jsem to vzal trošku oklikou, ale já jsem za to opravdu rád. Nasbíral jsem bohaté zkušenosti, které by mi jedna škola nedala. Možná bych byl špatná zdravotní sestra, ale já jsem dobrý kadeřník.

Zároveň máte vlastní značku kosmetiky, kterou ve svých salonech výhradně používáte. To je docela odvážný krok, vyrazit s něčím takovým na malý český rybník, kde se ve vyhlášených salonech používá kadeřnická kosmetika věhlasných značek.

Je to pět let, co je kosmetika na trhu. Všechno je na přírodní bázi. Dříve jsme byli rádi, že jsme prodali tři šampony za den, teď nestíháme balit. Máme i doplňky stravy. Myšlenku na vlastní kosmetiku jsem nosil v hlavě zhruba od pětadvaceti let, kdy jsem byl na veletrhu v Itálii. Uvědomoval jsem si ale, jako moc je to časově náročné. Máte pravdu, český trh je malý rybník, takže jsem si nemohl dovolit přijít s něčím, co bude špatné. To mi mohlo úplně zničit jméno, které jsem budoval. Musel jsem se hodně dovzdělávat v řadě věcí – ať šlo o chemii, biochemii či trichologii, kde jde o stavbu kůže a vlasů. Hodně času jsem trávil v laboratořích. Potřeboval jsem tomu rozumět, protože ta značka nese moje jméno. Ale vzdělávání je celoživotní proces, je potřeba se vzdělávat stále, ať jde o seberozvoj či byznys.

Tomáš ArsovZdroj: Deník/Radek CihlaTomáš Arsov (35 let) se narodil v Čáslavi, dětství prožil ve Vrdech. Vystudoval Střední zdravotnickou školu v Kolíně, poté absolvoval kadeřnický kurz. V současné době žije v Praze. Velkou součástí jeho života je sport, věnuje se józe, běhá, závodně se věnoval plavání, gymnastice a tancování. Rád cestuje, cizí mu není ani kultura, umění a divadlo. Vystupoval v televizních pořadech Mladší o pár let, Popelka, Vysněná krása Nůžky, prosím a největší pořad Tomáš Arsov v akci.