„Vzhledem k provázanosti objednávky s hlavním městem Prahou postupujeme při projednávání smluvních podmínek společně, aby nedošlo k narušení podmínek společné objednávky železniční dopravy. Uzavření nové smlouvy předpokládáme v průběhu 1. pololetí 2019,“ řekla mluvčí Středočeského kraje Barbora Tluchořová.

Stávající kontrakt s Českými drahami vyprší letos na konci roku. Zatímco některé kraje zkusily porovnat cenu od Českých drah oslovením jiných dopravců, Středočeský kraj to nezkusil vůbec, Praha jen u takzvané městské linky z Hostivaře do Roztok.

Praha chce vysoutěžit alespoň část výkonů

Středočeský kraj tvrdí, že přímé zadání bez soutěže je důsledkem dohody z minulosti, kdy se Praha a kraj ucházely o dotaci na modernizaci vozidel. Tehdy přímé zadání vyšlo jako nejvhodnější varianta, což ukázala i analýza společnosti KPMG. Praha chce však do smluv prosadit alespoň možnost, že část výkonů bude možné během deseti let vysoutěžit.

Shoda nepanuje nejen na tom, jak se má vybírat dopravce, ale ani na vozidlech. Praha a Středočeský kraj se shodly jen na modernizaci jednotek CityElefant, u kterých by mělo dojít k doplnění wifi a zásuvek, ta by měla začít ještě letos. Ale Praha se domnívá, že stávající spojené CityElefanty s kapacitou 620 sedících už nestačí a chce větší soupravy.

Spor o počet pater vlaků

Postupně od roku 2023 chce Praha nasazovat 56 čtyřvozových dvoupodlažních jednotek. „Středočeský kraj by na části výkonů raději viděl méně kapacitní jednotky, takže jednání o přesných počtech a struktuře vozového parku ještě neskončila,“ řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

I přes přímé zadání by měly být ale podmínky na České dráhy tvrdší než dosud. Součástí smluv mají být jednoznačnější a přísnější sankce za nedodržení standardů, Praha i kraje budou mít lepší přehled o tom, jak ztrátové jednotlivé tratě jsou.

Ropid slibuje, že cestování vlaky se v příštích letech zlepší. „Cestující se mohou těšit na nové vlaky, on-line informace o polohách spojů a možnostech přestupů v mobilní aplikaci PID Lítačka i v samotných vlacích či lepší informování při výlukách a mimořádnostech,“ uvedl Ropid na svých stránkách.

Železnice má v Praze a Středočeském kraji hrát podstatně větší roli než dosud, Správa železniční dopravní cesty slibuje i investice do zlepšení infrastruktury. Díky tomu by měly vzniknout i nové linky. „Velmi stojíme o zkvalitnění železničních tratí do měst, ze kterých cestující upřednostňují autobusy před vlaky, protože jsou aktuálně rychlejší. Jde zejména o spojení Prahy s Kladnem, Mělníkem či Neratovicemi,“ uvedl organizátor dopravy Ropid.