Jaroslav Kopřiva je majitel jediné restaurace v Dambořicích na Hodonínsku. Před čtrnácti lety začal s opravou budovy a z pohostinství udělal perlu vesnice s čtrnácti sty obyvateli. Po druhém letošním zavření gastroprovozů opatřením vlády ale neví, zda ho koronavirová krize nepřinutí hospodu nakonec prodat.

„Je to šílená situace. Hospodští na Uherskohradišťsku už se provozů zbavují. Tři týdny to nějak utáhnu, ale co bude dál? Mám šest zaměstnanců,“ uvedl starší muž.

Tradiční vesnické hospody z mapy jižní Moravy postupně mizí. „Když jsem začínal s pivnicí a restaurací v Dambořicích, byly tu tři provozy, zůstal jsem sám,“ zmínil Kopřiva.

Vesnici bez hospody si neumí představit. „Nescházejí se v nich jen pivaři. Ale i místní sportovci a další skupiny obyvatel, třeba na svých schůzích,“ poukázal muž.

Přesně před rokem si Kyjovan Radek Škrhák pronajal hospodu v Sobůlkách na Hodonínsku od obce. Teď zažívá krušné časy. „Sotva jsem začal a rozjel se, přišlo jaro a koronavirus. Naštěstí nemám zaměstnance. Ale i tak jsem byl velmi vděčný, že mi vedení obce v té době odpustilo nájem. Platíte energie a další účty. Sypat do toho peníze nejde donekonečna,“ uvedl Škrhák.

Než převzal hospodu v Sobůlkách, místní si mohli zajít na pivo jen večer k fotbalovému hřišti. „Pro lidi to bylo dost z ruky. Navíc k restauraci uprostřed obce patří dva sály, kde se konají i rodinné oslavy nebo trachty a podobně. V každé vesnici má být hospoda, chceme ji udržet,“ zdůvodnil podporu tamní starosta Zdeněk Pautlík.

Raději chystají kiosek

V Hostimi na Znojemsku tamní hospůdku vzal letos od srpna pod svá křídla nový nájemce. „Je moc šikovný, bojíme se, že mu zavřená restaurace zlomí vaz,“ řekla starostka Marcela Hanáková. Vedení obce už raději podniká kroky, aby místní nezůstali bez výčepu.

„V areálu bývalého letního kina plánujeme kiosek hlavně pro letní sezonu. Nechceme nikomu konkurovat, je to jen pojistka, aby lidé měli možnost posezení u občerstvení. Na zastupitelstvu už dokonce padl návrh hospodu koupit, zatím ale věříme, že stávající nájemce vydrží,“ doplnila.

Zástupci společnosti Heineken, v jejímž portfoliu je pivovar Starobrno, očekávají, že pro některé provozovny bude další zavření hospod znamenat úplné ukončení podnikání. „Oproti první vlně, která odvětví výrazně zasáhla, nyní navíc platí zákaz konzumace ve veřejných prostorách, tedy i na zahrádkách provozoven. Dopad tak očekáváme ještě větší,“ sdělila Deníku Rovnost mluvčí společnosti Dita Vašíčková.

Jak dodala, nyní je důležitá jednoduchost podpory a kompenzační balíčky zaměřené na nájmy, expirované zboží nebo fixní náklady.

Postupný konec vesnických hospod už hlásili mnozí restauratéři s povinností EET, která je ale nyní přerušená. Podle zástupců podnikatelských svazů a živnostníků skončilo v České republice jen za rok 2017 na tři tisíce restaurací, převážně na venkově. Tradiční hospodskou kulturu ve stejném roce změnil úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách.