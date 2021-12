Jakou letos očekáváte úrodu? Nástup vegetace byl opožděn o tři týdny, doba kvetení v červnu bez dešťů s relativně stabilním a teplým počasím průběh urychlilo, ale letošní léto nebylo pro kvalitu zrání hroznů ideální, relativně chladné a deštivé počasí zrání neurychlilo a vinaři museli bojovat s plísněni révy vinné. Září víno vaří, doufáme, že teplé počasí v tomto měsíci vše dožene a budeme sklízet dobrou kvalitu a myslím, že i optimální množství, za kterého budou kvalitní vína pravděpodobně i s dobrými kyselinkami, které jsou pro výrobu vína naprosto nezbytné. Poslední tři roky jsou velice nevyzpytatelné, v přírodě se dějí velké změny a do poslední chvíle v podstatě nevíme. Úroda se nejlépe hodnotí, až když je prodaná.

Zdraží pro letošek víno?

My zdražení nechystáme, ale v průměru půjde víno zhruba o pět procent nahoru, způsobují to dražší vstupy, vinařské technologie, energie, platy pracovníků na vinicích. V letošním roce se platy zvýšily o deset procent, což je se samozřejmě promítne i do výsledné ceny.

Brand Vinea chystá letos na podzim speciální degustační nápoje s vysokým obsahem hroznového moštu a s netradičními příchutěmi. Pro ty dodává hroznový mošt šest exkluzivních vinařství v Česku na Slovensku. Budou to i Vinné sklepy Kutná Hora…

Propojení s Kofolou bylo pro nás od začátku lehce rozporuplné, Kofola je velká společnost a neznali jsme její vnitřní hodnoty. Po bližším poznání jsme na spolupráci kývli a doufáme, že výsledek kampaně Kumšt moštu bude mít velký úspěch. Velice mě překvapilo, že vedení Kofoly respektuje a podporuje ochranu přírody a lidské hodnoty, také pro tyto hodnoty nám spolupráce dává význam.

Jak pokračuje spolupráce s Karlem Schwarzenbergem?

Pan Schwarzenberg je hospodář tělem i duší, je neuvěřitelné jaký má "rozhled". Vinařství pravidelně navštěvuje, zajímá se o dění a pomáhá mu svými zkušenostmi. V letošním roce stabilizujeme vinařství po době covidové, která nás citelně stejně jako další kolegy zasáhla, a chystáme výsadbu nových vinic a doplňujeme strojní vybavení. V budoucnu chceme rozšiřovat hospodářství i o další směry, abychom nebyli závislí pouze na vinicích, protože se může stát, že úroda nebude 1-2 roky po sobě a potřebujeme zdroje pro naši obživu.

V čem bude letošní úroda jiná než v předchozích letech?

Bude opožděná, ale pevně doufám, že kvalitní, sluníčko posledních dní dá hroznům cukr, studené noci zase zajímavou kořenitost.