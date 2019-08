Ovocnářsko-potravinářská firma Ekofrukt Slaný patří k významným pěstitelům ovoce v Česku. Firma vlastní ale i moderní technické vybavení pro skladování a posklizňovou úpravu ovoce, zejména velkokapacitní chlazené sklady s ULO atmosférou, tedy s nízkým obsahem kyslíku. To zajišťuje jeho uchování v co možné nejlepší konzumní kvalitě, a moderní třídicí linky na ovoce. Ekofrukt má také k dispozici technologie na balení ovoce síťky, plastikové tašky, proložky apod.

Jednatel společnosti Tomáš Richtr říká, že bez dotační podpory by ovocnářství mohlo těžko existovat. Naštěstí mají za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů, které vznikly díky dotacím, zejména z Evropské unie. Výsledky těchto projektů si bude možné prohlédnout na Dni otevřených dveří 14. září.

„Jsme potravinářsko-zemědělská firma, ze začátku to ale bylo naopak, byli jsme zemědělsko-potravinářská, ale objem výroby, zejména müsli a jiných druhů tyčinek, převážil nad zemědělskou částí. V posledních letech se úspěšně rozvíjíme, roste obrat společnosti. Pořídili jsme nové technologie na výrobu tyčinek i na zpracování ovoce, investovali jsme do nových sadů. Většina těch původních byla nahrazena novými výsadbami,“ uvedl jednatel Tomáš Richtr.

Pozitivně vnímají poskytnuté dotace z EU. Bez dotací by zejména ovocnářství nebylo možné beze ztrát provozovat. „Jsme rádi, že jsme dokázali získat řadu dotací. Byly to desítky projektů, které se podařilo podpořit v rámci různých programů. Poslední dva roky se dotace týkaly hlavně rozšíření výroby tyčinek, zejména výstavba nové linky včetně haly. Několik projektů na sebe navazovalo a výsledkem byla nová linka na výrobu tyčinek se zázemím. Celkové náklady byly kolem 30 milionů korun, část jsme si financovali sami, část byla zaplacena z Programu rozvoje venkova. Dotace z EU zde činila asi 8 milionů korun,“ popisuje Richtr mladší.

V posledních letech tu také hodně investují do zavlažovacích systémů a do protikroupových systémů. Bez těchto opatření by v Ekofruktu zažívali horké chvilky. „Počasí v posledních letech je tak neuvěřitelné, že bez závlahy a protikroupových sítí není možné efektivně provozovat tuhle činnost. Dlouhodobé předpovědi počasí ale nesledujeme, protože jsou většinou nepřesné, předpověď a realita je diametrálně odlišná. Sledujeme krátkodobou předpověď, ale koneckonců počasí stejně nakonec neovlivníme. Můžeme se na něj jen připravovat,“ říká Richtr starší.

A jeho syn Tomáš, který se věnuje především obchodní oblasti, dodává: „Používáme také protimrazové svíce, ale jen ve výsadbách třešní a meruňek, které se dají lépe zpeněžit. Náklady na protimrazovou ochranu jsou ohromné, stojí nás mnoho set tisíc korun jen za několik jarních měsíců a několik hektarů.“

Ve svých sadech pěstují jablka, nejvíce odrůdy Golden Delicius, Jonagold a Gala, dále hrušky, třešně, višně a meruňky. Většinu jablek pak prodávají jako konzumní ovoce, výhodu mají, že si jablka skladují ve svých skladech. Většina tzv. moštových jablek pak míří ke zpracování do Německa a do Rakouska.

Část jablek zpracovávají na mošty a cidery i výrobci u nás. Pro rozšíření sortimentu začala firma dodávat na český trh také balené sušené jablečné plátky a čerstvá krájená jablka s prodlouženou trvanlivostí. Část sušených jablek putuje jako jedna ze surovin do müsli tyčinek. „U hrušek je to podobné, dlouhodobě je skladujeme a prodáváme jako konzumní. Třešně, višně a meruňky se prodávají hned po sklizni,“ doplnil Richtr starší.

Novinkou jsou proteinové tyčinky

V posledních dvou letech v Ekofruktu výrazně rozšířili sortiment tyčinek. „Do té doby naše produkce zahrnovala zejména původní druhy, se kterými se před 27 lety začínalo, tedy klasické müsli tyčinky. Nejdříve se objevily ořechové a ovesné tyčinky, k tomu pak bio tyčinky a vloni to byly tyčinky proteinové, tzv. flapjacky, a ovesné tyčinky s proteinem,“ říká Richtr junior. Potravinářská výroba, tj. produkce tyčinek a výroba upraveného chlazeného ovoce, se uskutečňuje na plně automatizovaných linkách.

Kromě výše zmíněných projektů podpořených dotacemi z Evropské unie se podařila dokončit řada projektů, jež zajišťovala MAS (Místní akční skupina) Přemyslovské střední Čechy. Jejich prostřednictvím se realizovalo několik projektů. Jeden z nich byly tzv. Ovocné stezky. „Obnovili jsme staré cesty a také vytvořili nové. Vedou kolem našich sadů, ale někde i uvnitř. Bylo vytvořeno několik posezení a informačních tabulí. Celkové náklady byly zhruba 600 tisíc korun. Evropská unie přispěla dotací kolem 40 procent,“ dodal jednatel Richtr.

Jednatel společnost Ekofrukt Slaný Tomáš Richtr: Největší problém? Počasí a nedostatek brigádníků

Všude kolem stromy. Firma Ekofrukt má své sídlo severovýchodně od Slaného. A dominantní barvou tohoto kraje je zelená. Pastva pro oči. Žijí tu svým životem. S jeho radostmi i starostmi. Jednatelem společnosti je JUDr. Tomáš Richtr starší.

Co vše pěstujete a co tu vyrábíte?

Pěstujeme jablka, hrušky, třešně, višně, meruňky a obilí. A vyrábíme tyčinky.



Jaké?

Vyrábíme ovocné müsli tyčinky Twiggy a ořechové Twiggy MAX, dále pak Twiggy BIO a cereální tyčinky CERIX nově také Twiggy proteinové a FlapJack tyčinky. Müsli tyčinky vyrábíme z kvalitních čistě přírodních surovin, jako jsou obilné vločky, sója, mandle, ořechy, loupaná slunečnicová semena, sušené ovoce a podobně.



Vše pod značkou Twiggy?

Většina produkce tyčinek, zhruba 70 procent, směřuje v posledních dvou letech do zahraničí. Tam ovšem tyčinky většinou dodáváme pod takzvanými privátními značkami do různých prodejních řetězců. A pak také vyrábíme tyčinky pro řadu tuzemských firem specializujících se na sportovní výživu.

A tyčinku, která nese název Twiggy, seženu i v zahraničí?

Ano, například na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku, v Řecku a v některých dalších evropských zemích. Tyčinky z naší továrny můžete koupit například v Izraeli s přívlastkem kosher. Je potěšitelné, že počet odběratelů a počet prodejních míst v zahraničí stoupá. Hodně totiž navštěvujeme prestižní evropské výstavy a veletrhy, kde se nejen inspirujeme, ale nabíráme nové kontakty. V poslední době jsme hodně pokročili kupředu. Když porovnám naši produkci se světovou, tak jsme přední výrobce tyčinek hodně dohnali a nemáme se za co stydět.

Kdy vznikl nápad vyrábět tyčinky?

Tchán byl u vzniku sadů za Státního statku Zlonice. Když se kolem roku 1985 začaly masivně vysazovat sady, přivezl si z ciziny nápad a vzorky tyčinek a to ho nadchlo. Byl vlastně duchovním tvůrcem tyčinek. První linka na výrobu tyčinek se tu objevila ještě za státního podniku Ekofrukt Slaný. Tradice tu je od roku 1992 a my jsme dva roky poté v ní pokračovali už jako soukromý podnik, když jsme Ekofrukt získali v rámci velké privatizace.



V poslední době se vám podařilo významně rozšířit výrobu tyčinek, objevila se tu nová hala a nová linka. Vše stálo zhruba 30 milionů korun a evropská dotace činila zhruba osm milionů korun. Jak významná to byla pro vás investice?

V době, kdy se vše ve světě vyvíjí rychlými kroky kupředu, to byl nesmírně významný projekt, důležitá investice, která zajišťuje, že od nás míří do světa potřebné množství kvalitních tyčinek. Víme, že

právě tento sortiment je u zákazníka velice žádaný, proto jsme podporu Evropské unie velice uvítali a jsme rádi, že se nám podařilo dotaci získat. Významně to ovlivnilo naši produkci. Musím také uvést, že

evropská podpora je pro nás nesmírně významná a věřím, že se nám i v budoucnu podaří na evropské dotace takzvaně dosáhnout.



Kolik máte ve společnosti zaměstnanců?

Na stálý úvazek zaměstnáváme osm desítek lidí. Většinou to jsou pracovníci ve výrobě tyčinek. Na sklizeň a práce kolem ovoce potřebujeme brigádníky. A to je veliký problém.



Nejsou?

V poslední době sehnat brigádníka je hodně složité. Češi na takovou práci prostě nejsou, proto využíváme služeb agenturních zaměstnanců, sklízejí nám tu Ukrajinci, Rumuni, Bulhaři. Musím ale říci, že většinou to jsou spolehliví brigádníci. Každý rok máme obavy, abychom na tři podzimní měsíce dokázali brigádníky zajistit. Zatím se to ale naštěstí daří. Všeobecně lze říci, že zaměstnavatel v Česku má veliký problém. Z hlediska personálu jsme se dostali do stavu, že to horší být snad ani nemůže. Lidi prostě nejsou.



Personál je asi největší problém, se kterým se potýkáte?

Rozhodně. A pak počasí a absence deště, kdy v poslední době je tohle slovo skoro neznámé. Pokud tohle bude nějaký čas trvat, budeme mít všichni obrovské problémy.



Co vás čeká v nejbližší době?

Je to každodenní práce, sklizeň je tady. Na 14. září plánujeme v rámci projektu „Kde fondy EU pomáhají“ Den otevřených dveří v našem podniku. Návštěvníci se mohou těšit na tři prohlídkové okruhy v rámci kterých mohou vidět například výrobu tyčinek, skladování ovoce, třídění ovoce a podobně. Dále tu budeme mít stánky, ve kterých budou nabízet místní producenti mošty, vína a další své produkty. Odpoledne bude hrát kapela, je připravena řada vystoupení a děti potěší zábavný program s velkou skákací farmou.