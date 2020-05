ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jestli ale dlouho očekávané znovuotevření letních zahrádek a následně i vnitřních prostor zahojí dvouměsíční výpadek v příjmech, ukáže až nadcházející sezona. Podle majitelů restaurací to bude záviset hlavně na dvou věcech: na tom, jakou klientelu měly restaurace před pandemií a v jaké lokalitě se restaurace nachází. Už teď je ale prý jasné, že lidé budou šetřit.

Specifické je kupříkladu historické centrum Kutné Hory, které je přímo úměrně závislé zejména na zahraničním cestovním ruchu. „Uplynulý víkend nám počasí přálo, lidé přišli. Až do 25. května se bude návštěvnost odvíjet hlavně podle počasí. Koronavirová pandemie ale všechno změnila, lidé budou na výdajích šetřit,“ uvedl David Cikler z restaurace Dačický v Kutné Hoře.

Už teď je podle něj jasné, že nadcházející sezona bude především o českých turistech. I proto by podle něj stát měl tuzemský cestovní ruch podpořit. „Před pandemií jsem mívali tak plno, že jsme museli zákazníky odmítat a to nejsme zrovna malá restaurace. Budeme muset přizpůsobit nabídku a s ní i ceny,“ doplnil Cikler.

O tom ví své také v čáslavské Kozlovně Bílá Růže. „Lidé chodí, ale méně, než jsme čekali. Žádná výrazná vlnu nedočkavců se nekonala, i když víkend byl vydařený. Doufáme, že s lepším počasím bude i víc hostů. Ale už teď je vidět, že lidé šetří, žádné dlouhé vysedávání na pivu. I obědy šly dolů,“ popsala Lenka Brandejská z čáslavské Kozlovny.

Paradoxně lépe tak na tom možná budou vesnické hospůdky. Ti, kteří tady byli zvyklí do hospody chodit ještě před vypuknutím pandemie, budou chodit i nadále. Myslí si to alespoň Josef Novák, majitel Resturantu Pepe v Čáslavi a Hostince pod Vedralkou v obci Brambory. „Letní zahrádku máme jen v Bramborách, lidé chodí, ale je to jak na houpačce, jeden den je horší, druhý lepší. V Čáslavi zatím jen rozvážíme nebo si lidé chodí pro jídlo sebou,“ prozradil.

Podle něj bude víc než omezený rozpočet horší strach. „Lidé se budou bát chodit a vysedávat v přeplněných restauracích, tomu myslím odzvonilo. Věřím ale, že zvládneme udržet oba naše podniky. Uvidíme na konci roku, kdy budeme počítat ztráty," uzavřel Novák.

Na co si ale lidé v uplynulých měsících zvykli, je rozvoz jídel. To potvrdil i jeden ze zaměstnanců kutnohorského Factory Bistra. „Zatímco před začátkem pandemie byl rozvoz jídel až tím druhotným příjmem, teď je tím hlavním. Dříve jsme rozváželi jen ve všední dny, teď jídlo zákazníkům rozvážíme i o víkendech. Na znovuotevřenou letní zahrádku lidé chodí, ale ve srovnání s minulým rokem v tomto období výrazně méně,“ uvedl.