Kromě dezinfekce na ruce je na pultíku hned u vchodu do Nehtového studia Zdena připravena také hromádku vytištěných formulářů s čestným prohlášením. A samotesty na covid.

„Čestné prohlášení se na webu ministerstva objevilo až v neděli večer. Jinak nevím, jak bych potřebné údaje od klientek s ohledem na GDPR získávala. Jsem ráda, že mám salon znovu otevřený, ale jsou v tom strašné zmatky a nejasnosti,“ poznamenala majitelka, která netuší, jak by s potvrzeními zákaznic o negativním testu od zaměstnavatele nebo odběrového centra měla zacházet.

„Zahrnují totiž osobní údaje, které bych podle zákona neměla od klientek chtít, natož je shromažďovat,“ vysvětlila.

Doslova na poslední chvíli ministerstvo zdravotnictví přidalo ke dvěma možnostem, PCR a antigenním testům, ještě samotesty přímo v provozovnách. „Mám je připravené, ale považuji to za hloupost. Pokud by se klientka testovala tady a byla nedejbože pozitivní, můžu rovnou zase zavřít. A to nemluvím o zbytečné patnáctiminutové prodlevě, než se test vyhodnotí. Naštěstí většinou klientky už při objednávání řeší termín podle toho, jak jsou testované v práci,“ řekla o své zkušenosti Pokorná.

Salon za poslední rok otevírá už potřetí. Podnikání prý udržela především díky partnerovi. „Také měl omezení, ale fungoval, takže jsme to zvládli. Státní pomoc byl hodně slabá a dlouho se na ni čekalo. O složitostech při vyplňování nemluvě,“ poznamenala Zdena Pokorná.

Konečně přichází do salonu první zákaznice. Po vydezinfikování rukou a vyplnění čestného prohlášení usedá na židli. Přiznává přitom, že na manikúře byla mezitím u konkurence. Jinak by prý přišla o nehty. S majitelkou salonu se pak shodují na tom, že spousta salonů měla načerno otevřeno i v době vládních restrikcí.

„Já bych si to nedovolila. Zákaznicím s gelovými nehty, které nelze jen tak sundat nebo odlakovat, jsem radila po telefonu. Nejlepším řešením bylo je zkrátit, jemně z vrchu obrousit tak, aby se nepoškodil vlastní nehet, a přelakovat. Jiná možnost nebyla,“ popsala Pokorná.

Stejně jako řada dalších manikérek nebo kadeřnic se domnívá, že uzavření salónů na tak dlouhou dobu bylo zbytečné. „Dávno před tím, než byla pandemie, jsem v salonu běžně všechno dezinfikovala, včetně klik u dveří, pracovala jsem výhradně v chirurgické roušce. Pro každou zákaznici mám navíc vlastní sadu pilníků a náčiní, které po použití dezinfikuji. Myslím si, že jsme klidně mohli mít otevřeno celou dobu,“ dodala podnikatelka.