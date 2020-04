Chytit volant a vyjet do západu slunce. Jakkoliv je tato představa romantická, koronavirus udělal mnohým mladým řidičům čáru přes rozpočet. Mezi opatření, která měla zabránit šíření koronaviru, totiž spadalo i pozastavení činnosti autoškol. Ty se nyní rozebíhají; mnozí instruktoři se ale shodují na tom, že se jedná o šibeniční termín.

Autoškola. Ilustrační foto. | Foto: archiv

Někteří i plánují, že se studenty vyjedou na silnice až o něco později. Že se jedná o termín na poslední chvíli, souhlasí provozovatel autoškoly Josef Holý. „Je to dost šibeniční termín. Původně se avizovalo 11. května, najednou to o 14 dní posunuli ze dne na den. Nemusíme na to být připraveni, co se týká schopnosti začít fungovat,“ uvedl.