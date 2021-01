Ve sportovní hale Klimeška se mezi tím s následky požárů snaží vyrovnat zasažené rodiny. Některé z nich jsou viditelně otřesené. Patří mezi ně i rodina, která přišla o babičku, které se podle informací Deníku nepodařilo v hustém dýmu včas najít cestu ven a při požáru zemřela. Nezletilá vnučka chodí o berlích a má nohu v sádře.

O moc lépe na tom není ani rodina Evy Peštové, jejíž jedenáctiletý syn je nyní v motolské nemocnici. V úterý 5. ledna se měl podrobit dalšímu rentgenu a vyšetřením, poté bude následovat několikahodinová náročná operace. Chlapec před ohněm vyskočil z okna ubytovny a poškodil si třetí obratel.

Lidé, kteří našli dočasný azyl v hale Klimeška, přišli o všechno. Svůj dosavadní domov opouštěli doslova polonazí a bosí. Podle koordinátorky pomoci Alžběty Brychtová z Nadace Dítě a kůň to ale nebylo zdaleka to nejhorší. Lidem chyběli především léky, které zůstaly v hořící ubytovně. „Zdravotní stav bylo to prvotní, co všichni řešili. Museli jsme co nejrychleji zajistit potřebné léky, jsou tu diabetici, lidé s vysokým krevním tlakem,“ popsala.

Na Klimešce poskytuje pomoc téměř nepřetržitě od soboty. „Výhodou je, že ty lidi známe léta díky sociálním službám, které poskytujeme. Jsou to klienti, se kterými máme navázaný dlouhodobý vztah založený na důvěře. Myslím, že i díky tomu se tu necítí jako v úplně cizím prostředí,“ popsala Brychtová.

Po dobu dočasného ubytování budou v budově přítomni vždy alespoň dva sociální pracovníci, kteří zajistí v součinnosti městem Kutná Hora a příslušnými úřady například pomoc s vyřizováním nových dokladů i s řešením bytové situace. Mimo to budou poskytovat podporu při distančním vzdělávání, ale i programy pro menší děti a různé volnočasové aktivity. „Na těch se podílí rovněž farář Českobratrské církve evangelické Ondřej Zikmund,“ dodala koordinátorka.

Už o víkendu mnoho lidí nabídlo pomocnou ruku. „Velký dík patří všem, kteří se do sbírky zapojili. Obrovská vlna solidarity se zvedla také v místní romské komunitě. Například Tomáš Slavík a Josef Koňak organizovali sbírku přes sociální sítě a vybrané věci postupně přiváželi. Děkujeme také rodině Ladislava Pešty a všem dalším anonymním dárcům,“ dodala Alžběta Brychtová s tím, že o dalším možném způsobu podpory bude veřejnost informována. Ve hře je transparentní účet i konkretizované seznamy potřebných věcí.