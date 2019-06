Náročné zásahy při likvidaci požárů v přírodním prostředí zažívali v neděli hasiči i jinde. Třeba na sousedním Berounsku, kde odpoledne hořely bezmála dva hektary pšeničného pole u Nižboru. Možnému rozšíření ohně na blízký les mělo zabránit povolání helikoptéry s podvěšeným bambivakem umožňujícím shozy hasební vody. Protože se však hasičům podařilo plameny rychle dostat pod kontrolu, vrtulník bylo možno odvolat. Likvidace požárů porostů v neděli zaměstnala středočeské hasiče také například v lokalitách Sedlec, Říčany a Štíhlice na Praze-východ, v Lišanech na Rakovnicku či Ratajích na Benešovsku.



Ani v předchozích dnech nebyla o podobné zásahy nouze. V sobotu vyvolal asi největší rozruch v poledne ohlášený požár pole u Daminěvsi na Mělnicku. Jak se ukázalo, šlo o požár pole s obilím a travnatého porostu o rozloze 60 x 60 metrů, s nímž si rychle poradili profesionální hasiči z Mělníka za přispění příslušníků dobrovolného sboru z Cítova. Na základě původního ohlášení byl však poplach vyhlášen také dobrovolným jednotkám Lužec nad Vltavou, Dolní Beřkovice – a v rámci mezikrajské spolupráce také dobrovolným hasičům z Horních Beřkovic v Ústeckém kraji. Vhledem k rychlé likvidaci požáru však bylo požadavek na jejich spolupráci možno odvolat ještě před výjezdem.

V neděli také Helena Frintová z kanceláře hejtmanky upozornila na krajské nařízení, jež od nedělního dopoledne (a s platností až do odvolání) aktivovala sobotní výstraha Českého hydrometeorologického ústavu varující před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů v důsledku teplého a převážně suchého počasí. Zakazuje rozdělávání ohně nejen v blízkosti lesa, polí či stohů, ale i kdekoli „na souvislé rostlinné pokrývce umožňující další šíření požáru“. Zákazy platné pro venkovní prostředí se týkají rovněž kouření, požívání zábavní pyrotechniky i vypouštění lampionů štěstí – či například jízd parních lokomotiv. S výjimkou zemědělské techniky je také zapovězen vjezd motorových vozidel na polní cesty (lesních cest se zákaz zpravidla týká celoročně, a to ze zákona). Řidiči by dále měli pamatovat i na to, že nyní není ve Středočeském kraji dovoleno zastavení na místech, kde by se spodní část motorového vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály (například suchou trávou, strništěm, podrostem či listím).