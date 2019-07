„Dosud neznámý pachatel založil v lesním porostu požár. Podle našich zjištění došlo k požáru lesa v době od 12 hodin dne 28. července do 10 hodin následujícího dne 29. července,“ uvedla policejní tisková mluvčí Vendulka Marečková s tím, že požár poškodil dvacet arů lesního porostu. Celková způsobená škoda je 50 tisíc korun.

Na místě zasahovala profesionální jednotka hasičů z Čáslavi a dvě dobrovolné jednotky hasičů z Červených Janovic a Šebestenic, kteří podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Fliegerové používali při zásahu mimo jiné i termokameru. „Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení ve Zbraslavicích nebo na telefon 974 875 730 nebo na bezplatnou telefonní linku 158,“ vyzvala policejní mluvčí.

Tereza Fliegerová zdůraznila, že právě svědectví veřejnosti může být při pátrání po žháři klíčové. „Lidé mnohdy něco vidí a v ten okamžik jim vůbec nedojde co. Až když jim někdo řekne, co by to mohlo být, uvědomí si, že byli svědky něčeho nestandardního,“ vysvětlila Fliegerová. Ta rovněž uvedla, že jsou vyšetřovatelé schopní poměrně bezpečně poznat, zda šlo o požár vzniklý nedopatřením či nedbalostí, nebo byl založen úmyslně. „Na místo se kromě vyšetřovatele požárů většinou dostaví také policejní kynolog se psem vycvičeným na vyhledávání akcelerantů hoření. Dalším zkoumáním pak lze poměrně přesně určit, co bylo příčinou požárů,“ dodala Fliegerová.

S neúnavným žhářem bojovali hasiči na Kutnohorsku na začátku devadesátých let. V regionu bylo v letech 1991 - 1992 úmyslně založeno 31 požárů, pachatel byl nakonec dopaden a odsouzen.