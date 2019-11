Hlavními hrdiny dramatu v Domácí ulici na okraji Říčan se stala dvojice policistů a dobrovolný hasič. „Přibližně po třech minutách od oznámení přijížděla první policejní hlídka na místo hlášeného požáru. Policisté zjistili, že se v prostoru balkonu rodinného domu nachází starší muž a dva psi, kteří jsou zde odříznuti v důsledku silného zakouření objektu domu a valícího se kouře z oken a balkonových dveří,“ přiblížil Chalupa výchozí situaci. Situaci krajně nepříznivou.

Společně s dobrovolným hasičem, který k hořícímu domu dorazil těsně před nimi, se policisté snažili udělat víc než maximum. Po nalezeném žebříku hasič a jeden z policistů vylezli na balkon. Špatně pohyblivého muže se jim však nedařilo dostat přes zábradlí na žebřík – a jiné cesta do bezpečí nevedla. Hasič zachránil alespoň vyděšená zvířata – a pokračovaly snahy pomoci jejich pánovi.

„Bohužel se nepodařilo nalézt další žebřík, který by zajistil i lepší stabilitu zachraňujících osob. Ani podaná židle podmínky neusnadnila. To už se policista a dobrovolný hasič museli uchýlit do rohu balkonu, neboť se z oken valil silný dým tak, že už nebylo osoby chvílemi vidět,“ konstatoval Chalupa. S tím, že policista stál za seniorem zády k oknům a nakláněl se nad ním, aby jej stínil před kouřem a vytvořil mu alespoň minimální vzduchovou kapsu.

Situace se změnila, když na místo dorazila jednotka hasičů: nejenom s žebříkem, ale i s dýchací technikou. Na balkon vylezl hasič vybavený dýchacím přístrojem, k němuž připojil i takzvanou vyváděcí masku pro majitele domu. Toho se se pak podařilo dostat na zem společným úsilím hasičů a policistů.

I když se událost neobešla bez asistence záchranářů, kteří kvůli nadýchání zplodin hoření odvezli do nemocnice v Praze majitele domu i jednoho z policistů, podle Chalupových slov je jisté, že odhodlaným společným zásahem příslušníků policie i dobrovolného hasiče se podařilo zabránit minimálně těžkým zdravotním následkům majitele nemovitosti.

Proč začalo hořet i další okolnosti požáru, prověřuje vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.