/FOTO/ V úterý 30. května krátce po devatenácté hodině přijala tísňová linka středočeských hasičů informací o požáru kůlny v Hetlíně, součásti obce Černíny na Kutnohorsku.

Požár kůlny v Hetlíně na Kutnohorsku 30. května 2023. | Foto: se souhlasem HZS Středočeského kraje

„Ze střechy stoupají vysoké plameny a uvnitř je propanbutanová lahev,“ ohlásil oznamovatel. Operační důstojník proto k události vyslal jednotky požární ochrany z prvního poplachového stupně. Na místo tak vyjela profesionální jednotka Uhlířské Janovice a dobrovolné jednotky obcí Červené Janovice a Zbraslavice.

Poté se však situace zkomplikovala, ještě před jejich příjezdem zaznamenala totiž linka 112 další informaci o silném větru na místě události, jehož vlivem se požár začal rozšiřovat na přilehlý rodinný dům. "Operační středisko proto vyhlásilo poplach také profesionálním hasičům z Kutné Hory a dobrovolným hasičům z Čestína a Chlístovic," uvedl mluvčí hasičů Tomáš Bakalář.

"Po příjezdu první jednotky do Hetlína se informace potvrdily, požár kůlny se částečně rozšířil na navazující rodinný dům. Pomocí tří vodních C proudů se hasičům v dýchací technice podařilo zastavit postup požáru na dům. Dále pokračovalo hašení kůlny a ochraňování domu, do kterého vstoupila průzkumná skupina vybavena termokamerou, aby zjistila, zda se požár nešíří také uvnitř. Během hasebních prací byla vynesena nepoškozená tlaková lahev, kterou jednotky ochlazovaly," konstatoval Bakalář.

Krátce před půl devátou večerní se podařilo dostat požár pod kontrolu, poté začali hasiči vyklízet kůlnu a rozebírat krytinu ze zasažené střechy domu. Dvacet minut po deváté hodině ohlásil velitel zásahu operačnímu středisku likvidaci požáru. Zároveň odeslal zbylé jednotky, na místě nechal pouze dobrovolné hasiče ze Zbraslavic, kterým nařídil šestihodinovou dohlídku. V průběhu zásahu došlo ke zranění dvou osob - dobrovolného hasiče a uživatele objektu. Oba byli odvezeni na ošetření s popáleninami. Přímé škody byly vyčísleny na 1,2 milionu korun, včasným zásahem se podařilo uchránit majetek za čtyři miliony. Příčinu vzniku požáru oznámí vyšetřovatel po vyhodnocení všech získaných poznatků.